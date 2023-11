Sam Altman prend la tête de la nouvelle division d’intelligence artificielle (IA) de Microsoft

De OpenAI à Microsoft. Sam Altman, l’ex-PDG d’OpenAI qui vient d’être licencié, a déjà trouvé une nouvelle terre d’accueil. Il dirigera en effet la division d’intelligence artificielle (IA) de Microsoft. Qu’est-ce que cela augure pour la suite ?

Sam Altman trouve une terre d’accueil chez Microsoft

La nouvelle vient de tomber : alors que Sam Altman a été évincé soudainement d’OpenAI, il n’a pas eu besoin d’attendre longtemps avant de trouver une nouvelle équipe. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, vient en effet de confirmer que l’ex-PDG d’OpenAI, ainsi que son cocréateur Greg Brockman, ont tous deux été embauchés par son entreprise :

« Nous sommes extrêmement enthousiastes d’annoncer que Sam Altman et Greg Brockman, ainsi que des collègues, vont rejoindre Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche avancée dédiée à l’intelligence artificielle. »

Satya Nadella confirme que la société leur fournira « les ressources nécessaires » de manière rapide… Et rappelle que Microsoft et OpenAI disposent déjà d'un partenariat, en place depuis plusieurs années. Le géant de la Tech s’appuie en effet sur la société qui propose ChatGPT pour continuer à développer des services basés sur l’IA.

Microsoft, un soutien historique de Sam Altman

L’ironie de l’affaire, c’est que Microsoft cherchait justement à faire revenir Sam Altman au sein de l'entreprise qu'il a créé ces derniers jours. Le Wall Street Journal rapportait en effet hier que Microsoft faisait campagne chez OpenAI pour replacer l’ex-PDG à sa tête, aux côtés de Thrive Capital et Tiger Global Management.

Finalement, l’entreprise a préféré s’arroger Sam Altman directement, plutôt que de tenter de le soutenir au sein d’une structure externe. Du côté d’OpenAI, c’est Emmett Shear, l’ex-PDG de Twitch, qui accède au poste de PDG. La valse était inattendue, et Sam Altman n’a pour l’instant pas commenté l’affaire.

Il s’agit d’un coup de tonnerre chez OpenAI, et il pourrait ne pas être apprécié. Bien que Satya Nadella ait affirmé que Microsoft était toujours « engagé » auprès de l’entreprise d’IA, cette manœuvre pourrait refroidir nettement les relations. Elle montre aussi que l’intelligence artificielle est bel et bien le sujet du moment, et que les grandes entreprises sont en train de placer leurs pions.

Sources : Satya Nadella via LinkedIn, Wall Street Journal



Image : Village Global via Flickr (CC-BY)

