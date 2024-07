Panne géante chez Microsoft : des aéroports, des banques et de grandes entreprises sont touchées

Du jamais-vu : le géant Microsoft a annoncé une panne géante, qui touche de nombreux secteurs. En conséquence, de grandes zones d’activités sont affectées, telles que le secteur bancaire, les transports, les services d’informations ainsi que les services d’urgence. Que sait-on de la plus grande panne jamais enregistrée par le fournisseur de services ?

Aéroports, banques, entreprises… La panne de Microsoft est très étendue

La panne géante de Microsoft est en cours, et de plus en plus de grandes sociétés affirment devoir mettre leurs services en pause. Ce matin, la compagnie aérienne KLM annonçait devoir annuler la plupart de ses vols, et de grands aéroports comme celui d’Amsterdam, d’Édimbourg ainsi que de Berlin ont été paralysés. De nombreuses images ont montré des écrans d’aéroports affectés par un « blue screen of the death », c’est-à-dire un message d’erreur qui survient au démarrage d’un ordinateur Windows.

Par ailleurs, les grandes banques ont rapporté des systèmes de paiement hors-ligne, à l’instar de la National Australia Bank. Dans certains magasins d’Australie, les clients n’ont pas pu effectuer leurs achats. Côté Bourse, certaines places de marché mondiales ont été affectées, à l’instar de la Bourse de Londres, qui a suspendu ses services.

La panne a touché l’ensemble du globe, avec des rapports d’incidents en Amérique, en Asie ainsi qu’en Europe. Autour de 10h30 ce matin, l’aéroport de Berlin a cependant annoncé avoir recommencé à fonctionner, ainsi que la chaîne Sky News au Royaume-Uni. En France, la compagnie aérienne Air France annonçait peu de perturbations locales, à part dans « certaines escales ».

D’autres services d’urgence ont été touchés, à l’instar du « 911 », le numéro d’urgence des États-Unis, qui s’est retrouvé injoignable. En Israël, certains services des hôpitaux auraient également été touchés. Du côté de la France, des journalistes de TF1, CNews ou encore RTL ont rapporté de problèmes majeurs.

Une panne due au logiciel Crowdstrike

La panne a vu de nombreux utilisateurs être accueillis par un écran bleu lors de la mise en route de leur ordinateur ce matin. Microsoft avait fait une annonce brève ce matin :

« Nous enquêtons sur un problème affectant la capacité des utilisateurs à accéder à divers applications et services Microsoft 365. »

Il semblerait que le coupable soit le logiciel Crowdstrike, qui est un antivirus destiné aux professionnels. C’est la raison pour laquelle la panne a affecté en majorité les systèmes informatiques des entreprises, mais peu de particuliers. Au cours de la matinée, Microsoft a affirmé donner la plus grande priorité à la résolution de ce problème :

« Nos services sont en cours d’amélioration tandis que nous continuons à prendre des mesures de mitigation. »

Comment relancer son ordinateur affecté par la panne de Microsoft ?

Si un ordinateur est affecté par le « blue screen of death », Crowdstrike a fait part d’une manipulation afin de le relancer. Voici la marche à suivre :

Démarrer Windows en mode sans échec (en pressant généralement la touche F4 au démarrage)

Accéder au disque où est situé le système d’exploitation (généralement C 🙂

Accéder à C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

Une fois dans ce dossier, il faut supprimer le fichier qui commence par C-00000291 et qui se termine par .sys

Redémarrer l’ordinateur, qui devrait fonctionner à nouveau

Crowdstrike n’a pour l’instant pas fait d’annonce officielle concernant la panne. Le gouvernement britannique a par ailleurs affirmé qu’il ne considérait pas qu’il s’agit d’une attaque informatique. Les services semblent à l’heure de l’écriture de ces lignes en train d’être relancés progressivement, pour ce qui est la panne avec la plus grande ampleur connue par Microsoft.

