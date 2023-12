OpenAI, la firme derrière ChatGPT, envisage de lever 100 milliards de dollars… voire plus

OpenAI serait en pourparlers auprès de divers investisseurs dans l'optique de lever 100 milliards de dollars, voire plus, nous révèle Bloomberg. Si une telle somme venait effectivement à être levée, OpenAI deviendrait la deuxième startup avec la plus grande valorisation aux États-Unis derrière Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), la société d'Elon Musk.

Précédemment, Bloomberg rapportait qu'OpenAI prévoyait de permettre à ses employés de vendre leurs actions au mois de janvier prochain, et que cela permettrait à la firme d'atteindre les 86 milliards de dollars de valorisation, sans compter le tour de table dont nous parlons.

À titre de comparaison, la valorisation actuelle d'OpenAI est actuellement estimée à environ 30 milliards de dollars.

Selon les mêmes individus « ayant connaissance du dossier » relatif à cette éventuelle levée de fonds colossale, l'offre publique d'achat (OPA) serait menée par Thrive Capital et a déjà « suscité plus de demandes de la part des investisseurs qu'il n'y avait de disponibilités ». Une information peu surprenante, étant donné l'entrain considérable autour de l'intelligence artificielle, notamment depuis l'arrivée de ChatGPT en 2022.

Les détails de la levée de fonds, notamment les conditions et le calendrier de financement, sont encore susceptibles de changer et ne sont donc pas encore publics.

Sur X, Sam Altman s'est récemment exprimé afin de remercier ses équipes pour le travail accompli et aussi pour souligner à quel point 2023 avait été une année charnière pour le monde de l'intelligence artificielle :

it’s been a crazy year.

i’m grateful that we put a tool out in the world that people really love and get so much benefit from.

more than that, i am glad that 2023 was the year the world started taking AI seriously.

— Sam Altman (@sama) December 21, 2023