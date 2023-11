OpenAI : Sam Altman se fait virer de son poste de PDG par le conseil d’administration

Vendredi, l’entreprise d’intelligence artificielle (IA) OpenAI, derrière le célèbre chatbot ChatGPT, a publié une annonce retentissante pour informer du départ de Sam Altam, PDG et l’un des cofondateurs de la société.

Peu clair sur les motivations qui ont conduit à ce choix, le conseil d’administration a toutefois indiqué que certains agissements de l’intéressé avaient contribué à une perte de confiance :

Sur X, Sam Altman a principalement communiqué pour exprimer de la gratitude vis-à-vis de cette expérience entrepreneuriale, expliquant toutefois qu’il pourrait se montrer plus précis dans un second temps :

Afin de remplacer Sam Altman, le conseil d’administration a nommé Mira Murati, en tant que PDG par intérim. Celle-ci occupait déjà un poste à responsabilité en tant que directrice de la technologie de l’entreprise :

En outre, il semble que toutes ces décisions n’aient pas fait l’unanimité au sein de l’entreprise. Et pour cause, Greg Brockman, jusqu’ici président du conseil d’administration et également cofondateur d’OpenAI, a également annoncé son départ.

Initialement, ce dernier devait seulement quitter son poste de président, mais « sur la base des nouvelles d’aujourd’hui », il semblerait que ce changement aille finalement encore plus loin, tel qu’il l’a dévoilé sur X, sans apporter plus de précisions :

