Du Bitcoin (BTC) sur ChatGPT – Lightning Labs propose des outils pour l’intelligence artificielle

Le succès considérable de ChatGPT a initié une ère de développement bouillonnante pour le secteur de l’IA. Les « Large Language Models (LLM) », c’est-à-dire les outils de création de conversation, commencent à trouver leur place par de multiples usages. Mais jusque là, ils n’avaient pas intégré les technologies de paiement liées aux cryptomonnaies, préférant se baser sur des technologies « traditionnelles » comme les cartes bancaires :

« Presque toutes les plateformes LLM populaires demandent des informations de cartes bancaires pour que les utilisateurs puissent accéder à leurs modèles les plus avancés et les plus fiables. Se baser sur les cartes bancaires ne fait qu’augmenter les coûts, à la fois pour les plateformes et les utilisateurs. »