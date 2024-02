Des milliers de milliards de dollars : Sam Altman, le PDG d'OpenAI, veut développer l'industrie des semi-conducteurs

Le Wall Street Journal nous apprend que Sam Altman, le PDG d'OpenAI, souhaite lever des milliers de milliards de dollars afin de se positionner de façon concrète et durable sur le marché des semi-conducteurs, des composants électroniques qui se font rares et qui sont pourtant vitaux au développement des modèles de langage basés sur l'intelligence artificielle (IA).

Selon une source interrogée par le Wall Street Journal, les ambitions de Sam Altman coûteraient dans les 5 à 7 000 milliards de dollars, soit bien plus que la taille actuelle de l'industrie mondiale des semi-conducteurs actuelle : cette dernière s'élevait à « seulement » 527 milliards de dollars l'année dernière, et les prévisions prévoient que ce chiffre grimpe de mille milliards de dollars par an d'ici 2030.

Les montants discutés par Altman seraient également démesurément grands selon les normes de collecte de fonds des entreprises, plus grands que la dette nationale de certaines grandes économies mondiales et plus grands que les fonds souverains géants.

Des ambitions d'ailleurs révélées sur X par le PDG d'OpenAI lui-même, qui a indiqué que le monde avait besoin de « plus d'infrastructures pour l'IA » :

we believe the world needs more ai infrastructure--fab capacity, energy, datacenters, etc--than people are currently planning to build.

building massive-scale ai infrastructure, and a resilient supply chain, is crucial to economic competitiveness.

openai will try to help!

— Sam Altman (@sama) February 7, 2024