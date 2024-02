ETF Bitcoin spot : ils détiennent désormais 3,5 % des BTC en circulation

Plus de 32 milliards de dollars de BTC sont actuellement détenus dans les ETF Bitcoin spot aux États-Unis, soit 3,48 % de l'offre totale de BTC. Malgré une réduction des sorties sur le GBTC de Grayscale, les autres ETF continuent de gagner en popularité, avec des flux nets positifs de plus en plus conséquents. En parallèle, BlackRock et Fidelity continuent de se démarquer de leurs concurrents.