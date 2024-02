ETF Bitcoin spot : en 30 ans, BlackRock et Fidelity font les meilleurs démarrages face à 5 533 autres ETF

Depuis que BlackRock est entré dans la course à l’été 2023, le sujet des ETF Bitcoin spot a fait couler beaucoup d’encre, et ce, jusqu’à leur approbation par la Securities and Exchange Commission (SEC) le mois dernier.

Si, au moins à court terme, le prix du BTC n’a pas explosé à la hausse, les volumes générés sur les différents ETF concernés ont été tels qu’ils ont surpassé les lancements de ces 30 dernières années.

Selon des données partagées par l’analyste de Bloomberg Eric Balchunas, l’IBIT de BlackRock et le FBTC de Fidelity, constituent ainsi les meilleurs démarrages un mois après leur arrivée sur le marché, sur un panier de 5 535 ETF :

Here's a look at the Top 25 ETFs by assets after 1 month on the market (out of 5,535 total launches in 30yrs). $IBIT and $FBTC in league of own w/ over $3b each and they still have two days to go. $ARKB and $BITB also made list. pic.twitter.com/Yyi1nxukUk

