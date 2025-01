Alors que Bitcoin stagne et qu’Ethereum déçoit en décembre, certains altcoins ont su déjouer la tendance. Découvrez les 5 cryptos ayant offert des performances exceptionnelles ce mois-ci, les narratifs qui les propulsent, et les raisons derrière leur succès.

Les 5 cryptos ayant le plus performé au mois de décembre

Alors que le Bitcoin a enregistré une performance nulle pour le mois de décembre, l'Ether continue de mettre les nerfs des investisseurs à rude épreuve avec une performance de - 7 % sur cette période.

Néanmoins, certains altcoins affichent des performances exceptionnelles. En effet, ces cryptomonnaies, ancrées dans des narratifs qui génèrent l'attention d'une partie de la communauté crypto, font abstraction des conditions macroéconomiques.

Découvrons ensemble quelles sont ces cryptomonnaies et les potentielles raisons qui expliquent ces performances.



5 - SPX6900 (SPX) : + 85 %

Avec une hausse de 85 % au cours des 30 derniers jours, le token SPX a établi un nouveau record de prix (ATH) situé à 1,23 dollar. Le SPX bénéficie d'une grande popularité au sein de la communauté crypto, notamment parce que Murad Mahmudov, le « prophète » des memecoins en fait régulièrement la promotion sur X.

👉 Tout savoir sur la thèse d'un hypercycle des memecoins

Ainsi, la fameuse devise de ce dernier « stop trading, believe in something » s'avère fructueuse pour ceux qui croient en la vision d'un token qui « sera plus capitalisé que le S&P500 car le chiffre de 6900 est supérieur à celui de 500 ». En effet, le cours du SPX6900 avait nettement corrigé en passant de 0,88 dollar à 0,49 dollar au cours du mois de novembre.

4 - Virtuals Protocol (VIRTUAL) : + 144 %

Le token VIRTUAL de Virtuals Protocol a connu une hausse fulgurante de 144 % au cours des 30 derniers jours. Le protocole de Virtuals permet à quiconque de lancer son propre agent autonome d'intelligence artificielle (IA) en échange de quelques tokens VIRTUAL.

Nous vous avons parlé du token VIRTUAL à plusieurs reprises, notamment en le citant dans le top 5 des projets à surveiller sur la blockchain Base mais également dans notre dernier article parlant de la narrative des agents autonomes IA.

Il semble effectivement que la narrative autour des agents IA bat son plein, mobilisant une grande partie de l'attention de la communauté crypto en ce moment sur les réseaux sociaux.

Découvrez l'analyse du projet Virtuals par les experts de Cryptoast Academy 👇

3 - Bitget Token (BGB) : + 284 %

Le BGB est le token de l'exchange centralisé (CEX) Bitget. Il offre à ses détenteurs des réductions sur les frais de trading au sein de la plateforme et des avantages exclusifs comme l'accès à des launchpads entre autres. Le cours du token BGB a explosé à la hausse de 284 % au cours des 30 derniers jours.

Les raisons de ce pump ne sont on ne peut plus explicites : Bitget a annoncé une réduction drastique de l'offre du BGB. Cette réduction représente 40 % de l'offre totale soit 800 millions de tokens BGB.

Bitget prévoit également des burns trimestriels de tokens en allouant 20 % de ses bénéfices au rachat et au burn de BGB, et ce afin de maintenir une pression déflationniste sur l'offre.

Bloc Stop Bitget est une plateforme d'échange de cryptomonnaies sur liste noire de l'AMF.

👉 Comment acheter de la crypto en toute sécurité ?

2 - ai16z (AI16Z) : + 416 %

L'ai16z est la première organisation autonome décentralisée (DAO) de capital-risque dirigée par des agents IA. Le projet est dirigé par un agent IA (@pmairca) et vise à tirer parti de l'IA et l'intelligence collective pour prendre des décisions d'investissement.

Bloc Info ai16z n'a aucun lien avec le fonds d'investissement Andreessen Horowitz, également connu sous le nom d'a16z

Initialement déployé sur la blockchain Solana, ai16z a récemment annoncé envisager de lancer sa propre blockchain de layer 1. Cette évolution vise à offrir une infrastructure plus adaptée aux besoins spécifiques des agents IA.

Au cours des 30 derniers jours, le cours du token AI16Z a enregistré une hausse spectaculaire de 416 %. Tout comme pour le token VIRTUAL, le token AI16Z bénéficie actuellement d'une forte visibilité sur les réseaux sociaux.

👉 Tout savoir sur les agents autonomes avec notre fiche explicative

1 - Fartcoin (FARTCOIN) : + 588 %

À la tête de notre classement mensuel des cryptomonnaies qui ont le plus performé nous retrouvons... le FARTCOIN. Avec une performance exceptionnelle de 588 % au cours des 30 derniers jours, le memecoin a réussi à se hisser parmi le top 100 des cryptos les plus capitalisées.

Bien que ce token ne repose sur rien de concret, ou plutôt sur du vent, il bénéficie d'une forte popularité en raison de son origine. En effet, l'IA Terminal of Truth (ToT), une IA développée par Andy Ayrey dans le but d'étudier le phénomène de la « contagion memetique », a suggéré que « fartcoin serait le nom idéal pour une crypto susceptible de résonner avec le public ».

Un développeur anonyme a ensuite concrétisé cette idée en créant le FARTCOIN sur la plateforme Pump.fun. ToT est notamment populaire au sein de la communauté crypto pour avoir, avec le même procédé, donné naissance indirectement au memecoin GOAT, qui a lui aussi connu son heure de gloire.

Les cryptos du top 200 qui ont le plus performé

Notre précédent classement se basant sur les 100 cryptomonnaies les plus capitalisées, toutes les cryptos ayant offert des performances exceptionnelles en ce mois de décembre n'y figurent pas forcément.

Généralement, lorsque nous étendons notre champ de recherche aux cryptos du top 200 dans cette même métrique, des performances parfois plus élevées peuvent être soulignées.

Les 5 cryptomonnaies dans le top 200 qui ont le plus performé au mois de décembre

En l'occurrence, même en élargissant notre recherche aux cryptos du top 200, 4/5 des cryptomonnaies présentées plus haut se retrouvent dans notre classement actuel. En effet, les performances des cryptos du top 100 sont tellement conséquentes que 1 seule crypto du top 200 à réussi à se hisser à la 4e place de ce classement.

Cette cryptomonnaie en question, c'est USUAL, du protocole éponyme, qui affiche 156 % de hausse au cours des 30 derniers jours.

Usual est un protocole à la croisée des chemins entre finance décentralisée (DeFi) et actifs du monde réel (RWA). Le protocole propose plusieurs produits : l'USD0, l'USD0 ++, le token USUAL et l'USUALx.

💡Tout savoir sur les RWA avec notre fiche explicative

L'USD0 se distingue des stablecoins traditionnels en étant collatéralisé entre autres par des bons du Trésor américain.

Sur le papier, les mécanismes pour générer du rendement pour les utilisateurs sont relativement semblables à ceux d'Ondo Finance sauf que contrairement à ce dernier, Usual redistribue une partie des revenus du protocole aux détenteurs du token de gouvernance : le token USUAL.

Lancé en juillet 2024, le protocole cumule d'ores et déjà plus de 1,7 milliard de dollars de valeur totale verrouillée (TVL).

Découvrez le protocole Usual et son stablecoin en vidéo 👇

