Story Protocol ambitionne de redéfinir la gestion des droits d’auteur grâce à la blockchain. Mais ce projet ne se limite pas aux créateurs : son lancement pourrait aussi offrir une opportunité aux chasseurs d’airdrops. Cet article vous explique comment tirer parti de cette innovation et comment devenir éligible à l’airdrop.

Story Protocol : une blockchain avec une proposition qui redéfinit la propriété intellectuelle à l'ère de l'intelligence artificielle

Story Protocol est une blockchain de layer 1 conçue pour gérer et monétiser la propriété intellectuelle (IP) à l'ère du Web3. Son objectif principal est de permettre aux créateurs de contenu - qu'ils soient écrivains, artistes ou développeurs - de protéger leurs œuvres, tout en facilitant la collaboration et l'expansion des univers narratifs de manière décentralisée.

Contrairement aux systèmes traditionnels de gestion des droits d'auteur, souvent rigides et centralisés, Story Protocol repose sur la blockchain pour assurer une traçabilité et une transparence totale des contributions et des licences. Chaque œuvre ou idée qui est mint sur le protocole est immuablement enregistrée, permettant aux créateurs d'attester de leur propriété intellectuelle sans intermédiaires coûteux.

Son importance devient d'autant plus évidente dans un contexte où l'intelligence artificielle (IA) génère de plus en plus de contenus en s'inspirant des œuvres existantes. Aujourd'hui, les modèles d'IA sont entraînés sur d'énormes bases de données de textes, d'images et de vidéos souvent issues du travail de créateurs qui ne sont ni crédités ni rémunérés.

Ce phénomène soulève une question : comment garantir une reconnaissance et une juste rémunération aux auteurs originaux dont le travail sert de fondation à ces productions automatisées ?

C'est là que Story Protocol apporte une solution clé. En permettant aux créateurs d'enregistrer leurs œuvres sur la blockchain, il devient possible de tracer leur utilisation et d'établir des mécanismes de licence automatique. Les entités exploitant du contenu généré par IA pourraient alors être obligées de payer des droits d'utilisation ou de redistribution, assurant ainsi une monétisation équitable des créations originales.

Grâce à des smart contracts et à la tokenisation des droits d'auteur, Story Protocol pourrait devenir un standard pour la gestion de l'IP dans un monde où l'IA occupe une place croissante dans la production de contenus.

En facilitant la protection et la valorisation des œuvres, Story Protocol n'apporte pas seulement une innovation technologique, il répond à un enjeu fondamental : garantir que la créativité reste justement rémunérée et protégée face à l'essor de l'IA.

Pourquoi s'intéresser à Story Protocol ?

Si vous êtes un farmeur d'airdrop, savoir que Story Protocol est une blockchain de layer 1 a dû allumer une petite lueur en vous : le fait que la plupart - pour ne pas dire toutes - les blockchains de layer 1 effectuent un airdrop au lancement de leur mainnet.

Alors que Story Protocol s'apprête à lancer son mainnet au premier trimestre de l'année 2025, le moment est opportun pour s'intéresser de près à cette blockchain et ainsi espérer être éligible à son potentiel airdrop.

De plus, le projet a levé d'importants capitaux pour accomplir ses ambitions : plus de 134 millions de dollars au total, au cours de différents tours de tables, avec la participation de fonds d'investissements de renom comme a16z ou Polychain Capital pour ne citer qu'eux.

Comment être éligible à l'airdrop de Story Protocol ?

Avant toute chose, il faut savoir que le fondateur du projet, Jason Zhao, a littéralement affirmé que les « farmers d'airdrops ne seraient pas récompensés ». Il va donc falloir, au-delà de simplement « cliquer sur des boutons », s'impliquer à part entière dans le développement et le succès du projet par des manières que nous allons exposer dans cet article.

Réclamer le faucet pour interagir avec le testnet

Tout d'abord, pour interagir avec le testnet de Story Protocol, il va falloir se munir de la cryptomonnaie IP, laquelle représente le token de gaz sur la blockchain. Pour cela, rendez-vous sur le site du faucet officiel de Story Protocol. Il faudra cependant disposer d'au minimum 0,01 Ether sur la blockchain Ethereum ou bien 0,01 BNB sur la Binance Smart Chain avec votre wallet pour pouvoir réclamer le faucet.

Cette mesure est régulièrement adoptée par les projets distribuant des faucets, et ce dans le but d'éviter les « farming muti-wallets » ou bien l'usage de bots. Vous pourrez renouveler votre demande de faucet toutes les 24 heures.

La campagne de Story Protocol avec Binance

Comme nous l'avons mentionné plus haut, il existe différentes manières de devenir éligible à l'airdrop de Story Protocol. La première, qui est la plus simple, est de participer à la campagne de Story Protocol à partir de l'exchange centralisé (CEX) Binance, ou pour être exact, à partir du Binance Wallet.

Si vous ne disposez pas encore de compte Binance, vous pouvez en créer un en cliquant sur le bouton ci-dessous. 👇

Si ce n'est pas également déjà fait, créez-vous un Wallet Binance pour accéder à la campagne de Story Protocol. Il faudra, à partir du Wallet Binance, aller dans la section « Découvrir » puis faire défiler les images en haut de l'interface, jusqu'à accéder à la campagne en question :

Interface du Wallet Binance - 1ère étape

Vous accéderez alors aux différentes quêtes de la campagne de Story Protocol. Nous n'allons pas tout détailler ici, puisque les différentes tâches sont suffisamment bien expliquées pour ne pas se perdre en route. Tous les liens dont vous aurez besoin sont intégrés, là encore pas d'inquiétude à avoir.

Globalement, les différentes tâches vous conduiront à suivre différents comptes sur le réseau social X, reposter des tweets, et interagir avec des protocoles basés sur Story Protocol.

Petite subtilité à retenir La dernière tâche de la 1re quête ne pourra être validée qu'après avoir entièrement réalisé la 2e quête.

Récupérer un nom de domaine sur Story Protocol

Maintenant que nous avons exposé comment être potentiellement éligible à l'airdrop via Binance, nous allons désormais explorer Story Protocol par nos propres moyens et ainsi potentiellement être éligible de cette manière également.

Pour cela, il faudra disposer d'un autre wallet car le Binance Wallet n'est pas accepté par toutes les applications décentralisées (dApps). Nous vous recommandons donc soit MetaMask, soit le Coinbase Wallet. En effet, ces derniers sont les 2 portefeuilles qui reviennent le plus souvent dans les propositions des dApps sur Story Protocol pour se connecter.

Bloc Info Assurez-vous d'avoir réclamé un faucet avec le wallet qui vous servira pour cette chasse à l'airdrop

Rendez-vous ensuite sur le site de Story Name Service. Vous pourrez, depuis cette dApp, mint un nom de domaine qui pourra représenter votre adresse publique de manière lisible et facile à retenir.

Il faudra dans un premier temps lier son compte X et son compte Discord avant de pouvoir mint le nom de domaine se terminant par « .ip ».

Interface de la dApp Story Name Service

Tapez le nom de domaine souhaité - auquel vous pouvez ajouter des smileys - puis cliquez sur le bouton « Claim » comme l'indique la flèche jaune. Vous devrez alors approuver puis signer la transaction pour que le nom de domaine soit mint.

Ensuite, cliquez sur l'onglet « My Names » comme indiqué par la flèche rouge puis cliquez sur « Set as Primary » pour que votre adresse publique soit représentée par votre nom de domaine.

Récupérer des badges sur Story Protocol

Bien qu'il soit trop tard pour récupérer tous les badges - au nombre de 29 - sur Story Protocol, il serait dommage de ne pas mint ceux qui sont encore disponibles. Vous pouvez entre autres récupérer le « Guild Pin » sur ce site.

Vous pouvez également récupérer le « Color Commemorative NFT Odyssey » depuis le site de la marketplace NFT Color.

Afin de maximiser vos chances d'airdrop, il faudra s'impliquer dans la vie communautaire du projet, notamment en participant sur le serveur Discord de Story Protocol et en essayant de récupérer des rôles.

D'autres badges devraient peut-être arriver sur Story Protocol plus tard, il faudra donc surveiller les nouveautés à cet égard.

Interagir avec les dApps de Story Protocol

Bien que selon le fondateur, les farmers ne seront pas récompensés, il est toujours intéressant d'interagir avec quelques protocoles comme par exemple Story Hunt qui permet de faire des swaps entre les différents actifs présents sur le testnet de Story Protocol.

N'hésitez pas à tester les différents protocoles de finance décentralisée de l'écosystème de Story Protocol et surtout à faire remonter les bugs aux équipes derrière les protocoles, ce qui pourrait également être un critère d'éligibilité pour un/des airdrops.

Le plus important : créer du contenu

Et enfin, pour terminer ce guide visant à obtenir l'airdrop de Story Protocol, nous allons aborder ce qui nous semble être un des critères les plus importants pour espérer toucher l'airdrop : créer du contenu original.

Oui, les esprits créatifs sont au bon endroit. L'écosystème de Story Protocol accueille une multitude de dApps permettant de la création de contenu, - images, mangas, IA autonomes, jeux vidéo, musiques - et ce de manière décentralisée, où le créateur possède réellement les droits sur ses créations grâce à la propriété attribuée via des NFT.

Aperçu de quelques projets déjà disponibles sur Story

Ainsi, quand une entité - particulier, professionnel, IA - se sert de la création d'un utilisateur, ce dernier percevra des revenus automatiquement (actuellement sous forme de points sur plusieurs dApps).

Quelques idées de dApps intéressantes à tester pour créer du contenu :

Solo AI permet de créer des musiques à partir d'un simple prompt pour IA ;

Sekai permet de créer des histoires animées à partir des demandes de l'utilisateur ;

Mahojin permet de créer des images à partir d'un prompt pour IA ou à partir d'une autre image sur la plateforme ;

Et bien d'autres sur l'écosystème de Story Protocol.

En plus de tester les différentes dApps de Story Protocol, créer du contenu original sur le réseau social X pourrait être un critère d'éligibilité.

Il faudra pour cela :

Aller sur le site de l'agent autonome Benjamin ;

Suivre les étapes du site, notamment en connectant son compte X ;

Créer du contenu original sur X et tagger @BenjaminOnIP pour qu'il enregistre votre engagement.

Enfin, comme pour toute chasse à l'airdrop, il faudra s'armer de patience pour espérer récolter les fruits de votre travail.

