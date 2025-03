Data Centers : la France prépare une nouvelle taxe, faut-il s’inquiéter ?

Les data centers sont devenus des infrastructures essentielles dans l’économie numérique, hébergeant les données et les services utilisés quotidiennement par des millions d’entreprises et de particuliers. Pourtant, derrière leur rôle stratégique, ces installations posent des défis majeurs en matière d’environnement, de consommation énergétique et d’aménagement du territoire. Face à ces enjeux, une nouvelle proposition de loi déposée au Sénat entend mieux encadrer leur implantation et introduire une taxation spécifique.

