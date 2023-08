La crypto Worldcoin (WLD) suspendue au Kenya – Vers la fin de son aventure en Afrique ?

Le ministère kenyan de l'Intérieur a annoncé le 2 août 2023 la suspension temporaire de Worldcoin. Cette mesure a été prise en réponse aux préoccupations concernant les risques potentiels que ce projet crypto représente pour la population.

Cette décision intervient quelques jours après que le Bureau du commissaire à la protection des données (ODPC), qui agit en tant que régulateur kenyan des données, ait émis un avertissement concernant Worldcoin. Dans sa déclaration publiée sur Twitter le 28 juillet, l'ODPC avait déclaré qu'il examinait les pratiques de Worldcoin pour s'assurer de leur conformité à la loi.

Selon la loi kenyane sur la protection des données, l'ODPC a la responsabilité de veiller à ce que les entreprises, y compris celles opérant dans le secteur crypto comme Worldcoin, respectent les normes en vigueur. Ainsi, l'ODPC a le pouvoir d'effectuer des évaluations et de demander des informations pour vérifier la conformité de Worldcoin.

Dans cette optique, l'ODPC a également appelé les Kenyans à faire preuve de prudence avant de partager leurs données personnelles ou sensibles et à se renseigner sur la manière dont leurs données seront utilisées. Cette mise en garde s'applique également à ce projet, soulignant les conséquences potentielles si Worldcoin ne respecte pas la loi.

L'attrait pour les tokens WLD gratuits de Worldcoin connaît une montée en flèche ces derniers temps. À Nairobi, la capitale du Kenya, des centaines d'habitants se rendent chaque jour dans les supermarchés Quickmart pour se faire scanner l'iris par les orbes Worldcoin. C'est devenu une véritable marée humaine, où les utilisateurs échangent leurs données biométriques contre une petite somme en cryptomonnaies.

Pour rappel, Worldcoin utilise le scan des yeux des utilisateurs pour créer des identités numériques appelées « World ID ». En échange de cette reconnaissance, les participants reçoivent 25 tokens WLD, la cryptomonnaie associée au projet.

Cependant, la majorité de ces utilisateurs qui se font scanner l'iris ne sont pas très familiers avec le monde de la cryptomonnaie. Ainsi, certains se contentent simplement de quelques shillings kenyans (KSh) en espèces en échange de leurs données biométriques, ainsi que de leurs 25 WLD.

Eldad Kanawa, un investisseur crypto résidant à Nairobi, a déclaré lors d'un entretien avec Cryptoast :

Le succès fulgurant de Worldcoin s'explique en grande partie par sa vaste campagne marketing. Les discussions animées sur TikTok et Instagram ont rapidement captivé l’attention de nombreux jeunes qui ont réalisé qu'ils pouvaient facilement gagner de l'argent grâce aux tokens WLD.

Parallèlement, plusieurs équipes de marketing se sont constituées dans la ville, cherchant à tirer profit de cette aubaine financière. Leur stratégie s'apparente à un système de marketing de réseau, récompensant les utilisateurs qui invitent d'autres personnes à se faire scanner les yeux.

Un témoignage de Pascal Chigongo, l'un des bénéficiaires du token WLD, partagé avec notre équipe, illustre parfaitement cet engouement :

« J'ai entendu parler de Worldcoin sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu à China Square pour obtenir cet argent gratuit. Ils offrent cette opportunité à tous ceux qui téléchargent leur application et s'abonnent. J'ai également convaincu deux amis de participer et j'ai reçu 1000 KSh comme commission pour les avoir amenés. »