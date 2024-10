Worldcoin (WLD) devient World et lance son mainnet

L’année dernière, le projet Worldcoin soutenu par Sam Altman faisait parler de lui, avec le lancement du token WLD pouvant être obtenu par le scan de son iris avec le fameux Orb. Ce scan permet ainsi d’obtenir son World ID, une identité numérique unique permettant de naviguer au cœur de l’écosystème Worldcoin.

💡 Qu'est-ce que Worldcoin (WLD) ?

Jeudi, le projet a annoncé plusieurs nouveautés, avec en point d'orgue un changement de nom au profit World, et surtout le lancement du mainnet de World Chain :

Depuis 17 octobre, tous les détenteurs des 15 millions de World ID et les utilisateurs de World App ont migré ou sont en train de migrer vers World Chain, la première blockchain conçue pour bénéficier d’abord aux humains. Depuis le premier jour, World Chain est soutenu par des fournisseurs de services et des applications blockchain de classe mondiale, notamment Optimism, Alchemy, Uniswap, Safe, Dune et Etherscan.