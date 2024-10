France : cube3 et les experts Tezos (XTZ) de Nomadic Labs dévoilent un partenariat

Cette semaine, le centre de recherche sur Tezos (XTZ) Nomadic Labs, ainsi que l'incubateur Web3 cube3 ont annoncé une collaboration. En quoi consiste ce partenariat ?

cube3 et Nomadic Labs présentent leur partenariat

Depuis plus d’un an maintenant, l’incubateur cube3, situé à Angers, accompagne les projets de l’écosystème Web3 pour optimiser leurs chances de succès. Après de multiples partenariats avec des personnalités et projets de renoms, cube3 s’associe désormais à Nomadic Labs, l’un des principaux centres de recherche spécialisés sur la blockchain Tezos (XTZ).

Le mois dernier, ce sont 14 projets qui ont su retenir l’attention du jury pour la saison 2 de cube3, là où 140 candidatures avaient été déposées. Comme l’explique Bryan Loukili, Tezos adoption Manager France chez Nomadic Labs, ce partenariat a son importance, compte tenu du fait que de nombreux projets français choisissent de construire sur Tezos :

Aujourd’hui, notre soutien prend une nouvelle dimension et nous sommes fiers d’être aux côtés des talents les plus prometteurs du Web3 en partageant notre savoir-faire, nos solutions et en apportant la force de l’écosystème de Tezos. Actuellement, 13 % des projets Web3 en France choisissent la blockchain Tezos pour se développer et nous avons hâte d’en embarquer de nouveaux.

Au cours de ces 9 mois d’accompagnement, Nomadic Labs apportera son expertise à au moins 2 des nouveaux incubés de cube3. En l’occurrence, il s’agit de MOTTO, qui apporte une dimension blockchain au secteur de la mode, et de Boonty, une plateforme accompagnant les marques dans leurs stratégies d’engagement client.

Pour sa part, Valentin Demé, PDG de cube3, a exprimé sa satisfaction de collaborer avec un tel partenaire :

Travailler directement au contact des blockchains les plus importantes de l’industrie a toujours été essentiel pour nous afin de permettre à nos cubers de développer leurs projets avec des acteurs établis du Web3. Aujourd’hui, nous sommes ravis de compter Nomadic Labs parmi les mentors de cette nouvelle promotion et d’inscrire ce partenariat dans la durée, afin de propulser toujours plus loin nos startups.

👉 Dans l’actualité de cube3 également — Suivez les coulisses de l’entrepreneuriat avec cube3 — La saison 2 de « Build in public » débarque

En parallèle, cube3 a confirmé la semaine dernière le renouvellement de sa série « Build in public », permettant ainsi une immersion dans les coulisses de son incubateur via la chaîne YouTube de Cryptoast.

De son côté, le XTZ de Tezos reste stable sur 24 heures à 0,68 dollar, pour une capitalisation de 690 millions de dollars.

