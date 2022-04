Decathlon fait un pas dans l'univers des NFTs en s'associant avec Tezos (XTZ)

Decathlon et Tezos (XTZ) collaborent pour des NFTs

L'entreprise française Decathlon s'associe à la blockchain Tezos (XTZ) pour sa nouvelle collection de sneakers « Kipsta Barrio », des baskets pour le street football conçues en collaboration avec des champions de ce sport, dont le collectif « S3 Crew ».

Decathlon marque ainsi son premier pas dans le monde de la blockchain et des tokens non fongibles (NFTs) grâce à ces paires de chaussures produites à 2008 exemplaires, sur lesquelles les détenteurs pourront trouver un NFT unique à gratter via un « Golden Ticket ».

« Golden Ticket » lié aux sneakers Kipsta Barrio

La collaboration entre les 2 entités a été permise grâce à Nomadic Labs, un centre de recherche et de développement spécialisé dans le déploiement de Tezos, qui aide notamment les entreprises à l'utiliser pour leurs besoins professionnels.

Ces nouvelles baskets ont été créées à l'occasion en l'honneur de Séan Garnier, double champion du monde de football freestyle, triple champion de France et athlète Red Bull officiel. Effectivement, la paire a été lancée en hommage à son titre de champion du monde au Red Bull Street Style de 2008.

« Inspirées par les Street Players, les BARRIO sont un condensé de l'héritage du Street Football. Pétries de détails influencés par les plus grands, elle sont au service du beau jeu et de l'expérience de vie du monde urbain. »

Les acheteurs pourront ainsi acheter des paires développées par les plus grands sportifs de la discipline tout en se procurant un NFT exclusif donnant accès à de multiples expériences « personnalisées et exclusives avec le champion du monde ».

Tezos, partenaire privilégiée des sportifs

Selon Decathlon, le choix de Tezos ne s'est pas fait par hasard. Effectivement, la société française a décidé de s'y associer « conformément aux engagements de l'entreprise en matière de biodiversité et d'ambition climatique ».

Effectivement, la blockchain Tezos fonctionne à travers le consensus de preuve d'enjeu (PoS, ou Proof-of-Stake), une méthode bien moins énergivore que la traditionnelle preuve de travail (PoW) sur laquelle fonctionne notamment le Bitcoin (BTC).

Cette dernière est d'ailleurs souvent pointée du doigt pour son impact sur l'environnement en termes d'empreinte carbone ou de consommation énergétique.

La blockchain Tezos, elle, au contraire, propose une empreinte énergétique moyenne équivalente à la consommation annuelle de 17 personnes.

Par le passé déjà, de nombreuses équipes sportives se sont associées à la blockchain Tezos, comme par exemple Manchester United ou McLaren, mais également dans le monde de l'esport, comme en témoigne son partenariat avec le studio Ubisoft ou sa récente collaboration avec l'équipe Misfits Gaming Group.

En tout cas, pour Decathlon, cette première étape dans le monde de la blockchain est un premier pas vers d'autres futures, comme a pu l'expliquer Valentin Auvinet, NFT leader pour l'entreprise :

« Nous espérons que cette collaboration avec Séan Garnier en appellera de nombreuses autres et nous avons hâte que le public adopte cette nouvelle paire. »

