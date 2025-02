Spiko intègre ses fonds monétaires tokenisés sur Etherlink, le Layer 2 de Tezos

Spiko, acteur innovant dans la gestion des actifs numériques, intègre ses fonds monétaires tokenisés sur Etherlink, un Layer 2 EVM-compatible de Tezos. Cette collaboration stratégique permet aux utilisateurs d’accéder à des solutions d’épargne liquides et réglementées, tout en bénéficiant des faibles coûts de transaction d’Etherlink.

Les RWA se développent sur Tezos avec Etherlink et Spiko

Spiko, société spécialisée dans la gestion d’actifs numériques et pionnière de la tokenisation des fonds monétaires conformes aux normes UCITS, a annoncé l’intégration de ses fonds monétaires en bons du Trésor américains et européens sur Etherlink, un Layer 2 EVM-compatible déployé sur la solution Tezos Smart Rollups.

Avec plus de 165 millions de dollars sous gestion, les fonds monétaires tokenisés USTBL et EUTBL de Spiko comptent parmi les produits RWA les plus performants de ces dernières années. Cette collaboration permettra aux utilisateurs d’Etherlink d’accéder à des solutions d’épargne liquides et porteuses de rendement, en euros et en dollars, dans un cadre réglementaire conforme.

Paul-Adrien Hyppolite, cofondateur et PDG de Spiko, a souligné l’importance stratégique de cette initiative :

Chez Spiko, nous pensons que l'infrastructure des services financiers doit être numérique, ouverte et composable. Nous sommes déterminés à combler le fossé entre les systèmes financiers traditionnels et les actifs numériques. Le lancement sur Etherlink est une étape logique vers la mise à disposition de ces produits au plus grand nombre et vers une intégration accrue de l'économie numérique mondiale. Etherlink étant reconnu pour ses coûts de transaction très bas, il nous a semblé naturel de l’adopter, en cohérence avec notre engagement en faveur de l’inclusion financière.

Etherlink, qui hérite de la sécurité et de la gouvernance décentralisée de Tezos, s’est imposée comme une plateforme de premier plan pour les applications DeFi, grâce à des frais de transaction ultra-faibles, une résistance à la censure et des temps de confirmation inférieurs à une seconde.

Nous sommes ravis que Spiko ait choisi de déployer ces fonds très recherchés sur Etherlink. Nous considérons ce partenariat comme un pilier de l'écosystème RWA sur Etherlink, en raison de la diversité des actifs et de leur composabilité. Anthony Hayot, Responsable DeFi chez Nomadic Labs, Tezos R&D Hub à Paris

En décembre dernier, la plateforme a lancé uranium.io, le premier marché en ligne de trading d’uranium physique, suivi en janvier par le déploiement des .etherlink domains pour les identités Web3.

Le lancement officiel sur Etherlink est prévu avant la fin du mois de février.

Source : Communiqué

