Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en janvier 2026 ?

Le mois de janvier s'annonce chargé pour les marchés financiers et l'écosystème des cryptomonnaies. Statistiques économiques, lancements de tokens et nouveaux lancements rythmeront les prochaines semaines. Voici les événements à surveiller dans la crypto et dans la finance pour ce mois de janvier.

Annonces de la Fed, token unlocks ou encore mises à jour de réseau blockchain : voici tous les événements macro et crypto importants à connaître pour ce mois de janvier 2026.

1er janvier

Sui (SUI) — Déverrouillage de 43,69 millions de tokens (environ 1,17 % de l'offre totale).

— Déverrouillage de 43,69 millions de tokens (environ 1,17 % de l'offre totale). EigenLayer (EIGEN) — Déverrouillage de 36,82 millions de tokens (9,74 % de l'offre en circulation).

— Déverrouillage de 36,82 millions de tokens (9,74 % de l'offre en circulation). Bitcoin (BTC) — Potentielle approbation de l’ETF spot de Bank of America.

— Potentielle approbation de l’ETF spot de Bank of America. Chine — Lancement de la fonction d'accumulation d'intérêts sur les portefeuilles en yuan numérique (e-CNY).

2 janvier

Ethena (ENA) — Déverrouillage de 40,63 millions de tokens (environ 0,58 % de l'offre totale).

— Déverrouillage de 40,63 millions de tokens (environ 0,58 % de l'offre totale). Union européenne (UE) — Publication de la masse monétaire M3.

— Publication de la masse monétaire M3. Publication du PMI Manufacturier en France, pour l’UE et aux États-Unis.

3 janvier

Bitcoin (BTC) — 17e anniversaire du lancement du mainnet.

5 janvier

Renzo (REZ) — Burn de 90 % des frais collectés et distribution de 10 % aux shakers d’ezREZ.

— Burn de 90 % des frais collectés et distribution de 10 % aux shakers d’ezREZ. BNB — Lancement à l'Abu Dhabi Global Market (ADGM).

6 janvier

France — Publication des chiffres de l’inflation YoY et MoM.

— Publication des chiffres de l’inflation YoY et MoM. États-Unis — Début de la Conférence CES 2026 à Las Vegas, jusqu'au 9 janvier.

— Début de la Conférence CES 2026 à Las Vegas, jusqu'au 9 janvier. Hyperliquid (HYPE) : Début des déverrouillages mensuels de 1,2 million de tokens (environ 26 millions de dollars, pour l'équipe). : Début des déverrouillages mensuels de 1,2 million de tokens (environ 26 millions de dollars, pour l'équipe).

7 janvier

UE — Publication des chiffres de l’inflation YoY et MoM.

— Publication des chiffres de l’inflation YoY et MoM. France — Publication des chiffres de la confiance des consommateurs.

— Publication des chiffres de la confiance des consommateurs. BUIDL Europe 2026 — Début de la conférence à Lisbonne jusqu'au 8 janvier.

Ethereum (ETH) — Hard Fork BPO pour augmenter la gas limit de la blockchain : amélioration de la scalabitlité et légère réduction des frais.

8 janvier

France — Balance des exportations et des importations.

— Balance des exportations et des importations. UE — Publication du taux de chômage.

— Publication du taux de chômage. États-Unis — Balance des exportations et des importations.

— Balance des exportations et des importations. Celo (CELO) — Consultation communautaire en vue d’éventuelles modifications des tokenomics.

— Consultation communautaire en vue d’éventuelles modifications des tokenomics. Cross (CROSS) — Lancement du stablecoin CROSSD.

Ethereum — Réunion des développeurs principaux pour discuter de la portée de la mise à jour Hegota.

9 janvier

France — Production industrielle MoM.

— Production industrielle MoM. États-Unis — Publication du taux de chômage.

10 janvier

Linea (LINEA) — Déverrouillage de 1,38 milliard de tokens de tokens (environ 6,34 % de l'offre totale).

11 janvier

Aptos (APT) — Déverrouillage de 11,31 millions de tokens (environ 0,73 % de l'offre totale).

12 janvier

Qtum (QTUM) — Blockchain hybride entre Bitcoin et Ethereum : Hard Folk pour intégrer les modifications de Bitcoin 29.1 et d’Ethereum Pectra.

— Blockchain hybride entre Bitcoin et Ethereum : Hard Folk pour intégrer les modifications de Bitcoin 29.1 et d’Ethereum Pectra. Zama (ZAMA) — Début des enchères et de l'ICO jusqu'à 15 janvier.

13 janvier

France — Publication de la balance budgétaire.

— Publication de la balance budgétaire. États-Unis — Inflation MoM et YoY.

— Inflation MoM et YoY. Recall (RECALL) — Date limite pour réclamer l’airdrop.

14 janvier

Mantle (MNT) — Mise à jour V1.4.2 du mainnet pour intégrer Ethereum Lusaka.

— Mise à jour V1.4.2 du mainnet pour intégrer Ethereum Lusaka. BNB Chain — Activation du hard fork Fermi sur le mainnet (réduction du temps de bloc).

15 janvier

CryptoXR à Auxerre — Début de l’évènement jusqu’au 18 janvier.

— Début de l’évènement jusqu’au 18 janvier. Ravencoin (RVN) — Halving pour réduire les récompenses par blocs.

— Halving pour réduire les récompenses par blocs. Starknet (STRK) – Déverrouillage de 127 millions de tokens (environ 4,83 % de l'offre totale).

– Déverrouillage de 127 millions de tokens (environ 4,83 % de l'offre totale). Mantra (OM) — Dernier délai pour migrer les tokens OM.

— Dernier délai pour migrer les tokens OM. Aster (ASTER) — Fin de la période de réclamation pour la saison 3 de l'airdrop.

— Fin de la période de réclamation pour la saison 3 de l'airdrop. MSCI — Décision sur un potentiel retrait de Strategy (MSTR) et des autres Digital Assets Treasuries (DAT) de ses indices.

16 janvier

Arbitrum (ARB) – Déverrouillage de 92,65 millions de tokens (environ 1,86 % de l'offre totale).

– Déverrouillage de 92,65 millions de tokens (environ 1,86 % de l'offre totale). Bitcoin Medellín 2026 — Début de la conférence jusqu’au 17 janvier.

18 janvier

Ondo Finance (ONDO) — Déverrouillage de 1,94 milliard de tokens (environ 57,23 % de l'offre totale).

— Déverrouillage de 1,94 milliard de tokens (environ 57,23 % de l'offre totale). Official Trump (TRUMP) — Déverrouillage de 50 millions de tokens (environ 11,95 % de l'offre totale).

19 janvier

World Economic Forum de Davos — Évènement économique mondial du 19 au 23 janvier.

20 janvier

Zama (ZAMA) — Réclamation des tokens avec le token generation event (TGE).

— Réclamation des tokens avec le token generation event (TGE). LayerZero (ZRO) – Déverrouillage de 25,71 millions de tokens (environ 6,36 % de l'offre totale).

21 janvier

Plume (PLUME) – Déverrouillage de 1,37 milliard de tokens (environ 39,75 % de l'offre totale).

– Déverrouillage de 1,37 milliard de tokens (environ 39,75 % de l'offre totale). Affaire FTX — Libération de Caroline Ellison.

22 janvier

Stellar (XLM) — Activation sur le manient de Protocole X-Ray pour rendre les applications ZK plus simple et moins chères.

Activation sur le manient de Protocole X-Ray pour rendre les applications ZK plus simple et moins chères. Banque du Japon (BOJ) — Décision sur les taux d'intérêt.

25 janvier

Humanité (H) – Déverrouillage de 105,36 millions de tokens (environ 4,57% de l'offre totale).

– Déverrouillage de 105,36 millions de tokens (environ 4,57% de l'offre totale). Plasma (XPL) – Déverrouillage de 88,89 millions de tokens (environ 4,33 % de l'offre totale).

26 janvier

Bitget Token (BGB) – Déverrouillage de 140 millions de tokens (environ 10,5 % de l'offre totale).

– Déverrouillage de 140 millions de tokens (environ 10,5 % de l'offre totale). Jupiter (JUP) — Événement Jupiverse 2026.

27 janvier

États-Unis — Réunion FOMC et potentielle réduction des taux d'intérêt.

29 janvier

États-Unis — Conférence de presse de Jerome Powell sur la politique monétaire.

— Conférence de presse de Jerome Powell sur la politique monétaire. Tesla, Microsoft, Meta, Apple : Résultats trimestriels.

30 janvier

États-Unis — Fin du projet de loi de financement temporaire.

31 janvier

États-Unis — Nouveau shutdown en cas d’absence d’accord au Congrès pour un budget complet pour 2026.

Autres évènements et lancements possibles en janvier

Nomination possible d'un successeur de Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vote potentiel du CLARITY Act pour la régulation crypto aux États-Unis.

Filecoin (FIL) — Intégration on-chain de nouveaux services de cloud.

