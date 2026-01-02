Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en janvier 2026 ?
Le mois de janvier s'annonce chargé pour les marchés financiers et l'écosystème des cryptomonnaies. Statistiques économiques, lancements de tokens et nouveaux lancements rythmeront les prochaines semaines. Voici les événements à surveiller dans la crypto et dans la finance pour ce mois de janvier.
Annonces de la Fed, token unlocks ou encore mises à jour de réseau blockchain : voici tous les événements macro et crypto importants à connaître pour ce mois de janvier 2026.
1er janvier
- Sui (SUI) — Déverrouillage de 43,69 millions de tokens (environ 1,17 % de l'offre totale).
- EigenLayer (EIGEN) — Déverrouillage de 36,82 millions de tokens (9,74 % de l'offre en circulation).
- Bitcoin (BTC) — Potentielle approbation de l’ETF spot de Bank of America.
-
Chine — Lancement de la fonction d'accumulation d'intérêts sur les portefeuilles en yuan numérique (e-CNY).
2 janvier
- Ethena (ENA) — Déverrouillage de 40,63 millions de tokens (environ 0,58 % de l'offre totale).
- Union européenne (UE) — Publication de la masse monétaire M3.
- Publication du PMI Manufacturier en France, pour l’UE et aux États-Unis.
3 janvier
- Bitcoin (BTC) — 17e anniversaire du lancement du mainnet.
5 janvier
- Renzo (REZ) — Burn de 90 % des frais collectés et distribution de 10 % aux shakers d’ezREZ.
- BNB — Lancement à l'Abu Dhabi Global Market (ADGM).
6 janvier
- France — Publication des chiffres de l’inflation YoY et MoM.
- États-Unis — Début de la Conférence CES 2026 à Las Vegas, jusqu'au 9 janvier.
-
Hyperliquid (HYPE) : Début des déverrouillages mensuels de 1,2 million de tokens (environ 26 millions de dollars, pour l'équipe).
7 janvier
- UE — Publication des chiffres de l’inflation YoY et MoM.
- France — Publication des chiffres de la confiance des consommateurs.
-
BUIDL Europe 2026 — Début de la conférence à Lisbonne jusqu'au 8 janvier.
- Ethereum (ETH) — Hard Fork BPO pour augmenter la gas limit de la blockchain : amélioration de la scalabitlité et légère réduction des frais.
8 janvier
- France — Balance des exportations et des importations.
- UE — Publication du taux de chômage.
- États-Unis — Balance des exportations et des importations.
- Celo (CELO) — Consultation communautaire en vue d’éventuelles modifications des tokenomics.
-
Cross (CROSS) — Lancement du stablecoin CROSSD.
-
Ethereum — Réunion des développeurs principaux pour discuter de la portée de la mise à jour Hegota.
9 janvier
- France — Production industrielle MoM.
- États-Unis — Publication du taux de chômage.
10 janvier
- Linea (LINEA) — Déverrouillage de 1,38 milliard de tokens de tokens (environ 6,34 % de l'offre totale).
11 janvier
- Aptos (APT) — Déverrouillage de 11,31 millions de tokens (environ 0,73 % de l'offre totale).
12 janvier
- Qtum (QTUM) — Blockchain hybride entre Bitcoin et Ethereum : Hard Folk pour intégrer les modifications de Bitcoin 29.1 et d’Ethereum Pectra.
- Zama (ZAMA) — Début des enchères et de l'ICO jusqu'à 15 janvier.
13 janvier
- France — Publication de la balance budgétaire.
- États-Unis — Inflation MoM et YoY.
- Recall (RECALL) — Date limite pour réclamer l’airdrop.
14 janvier
- Mantle (MNT) — Mise à jour V1.4.2 du mainnet pour intégrer Ethereum Lusaka.
-
BNB Chain — Activation du hard fork Fermi sur le mainnet (réduction du temps de bloc).
15 janvier
- CryptoXR à Auxerre — Début de l’évènement jusqu’au 18 janvier.
- Ravencoin (RVN) — Halving pour réduire les récompenses par blocs.
- Starknet (STRK) – Déverrouillage de 127 millions de tokens (environ 4,83 % de l'offre totale).
- Mantra (OM) — Dernier délai pour migrer les tokens OM.
- Aster (ASTER) — Fin de la période de réclamation pour la saison 3 de l'airdrop.
- MSCI — Décision sur un potentiel retrait de Strategy (MSTR) et des autres Digital Assets Treasuries (DAT) de ses indices.
16 janvier
- Arbitrum (ARB) – Déverrouillage de 92,65 millions de tokens (environ 1,86 % de l'offre totale).
- Bitcoin Medellín 2026 — Début de la conférence jusqu’au 17 janvier.
18 janvier
- Ondo Finance (ONDO) — Déverrouillage de 1,94 milliard de tokens (environ 57,23 % de l'offre totale).
- Official Trump (TRUMP) — Déverrouillage de 50 millions de tokens (environ 11,95 % de l'offre totale).
19 janvier
- World Economic Forum de Davos — Évènement économique mondial du 19 au 23 janvier.
20 janvier
- Zama (ZAMA) — Réclamation des tokens avec le token generation event (TGE).
- LayerZero (ZRO) – Déverrouillage de 25,71 millions de tokens (environ 6,36 % de l'offre totale).
21 janvier
- Plume (PLUME) – Déverrouillage de 1,37 milliard de tokens (environ 39,75 % de l'offre totale).
- Affaire FTX — Libération de Caroline Ellison.
22 janvier
- Stellar (XLM) — Activation sur le manient de Protocole X-Ray pour rendre les applications ZK plus simple et moins chères.
-
Banque du Japon (BOJ) — Décision sur les taux d'intérêt.
25 janvier
- Humanité (H) – Déverrouillage de 105,36 millions de tokens (environ 4,57% de l'offre totale).
- Plasma (XPL) – Déverrouillage de 88,89 millions de tokens (environ 4,33 % de l'offre totale).
26 janvier
- Bitget Token (BGB)– Déverrouillage de 140 millions de tokens (environ 10,5 % de l'offre totale).
-
Jupiter (JUP) — Événement Jupiverse 2026.
27 janvier
- États-Unis — Réunion FOMC et potentielle réduction des taux d'intérêt.
29 janvier
- États-Unis — Conférence de presse de Jerome Powell sur la politique monétaire.
-
Tesla, Microsoft, Meta, Apple : Résultats trimestriels.
30 janvier
- États-Unis — Fin du projet de loi de financement temporaire.
31 janvier
- États-Unis — Nouveau shutdown en cas d’absence d’accord au Congrès pour un budget complet pour 2026.
Autres évènements et lancements possibles en janvier
- Nomination possible d'un successeur de Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale américaine (Fed).
- Vote potentiel du CLARITY Act pour la régulation crypto aux États-Unis.
- Filecoin (FIL) — Intégration on-chain de nouveaux services de cloud.
