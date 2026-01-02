Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en janvier 2026 ?

Le mois de janvier s'annonce chargé pour les marchés financiers et l'écosystème des cryptomonnaies. Statistiques économiques, lancements de tokens et nouveaux lancements rythmeront les prochaines semaines. Voici les événements à surveiller dans la crypto et dans la finance pour ce mois de janvier.

Vincent Maire

Annonces de la Fed, token unlocks ou encore mises à jour de réseau blockchain : voici tous les événements macro et crypto importants à connaître pour ce mois de janvier 2026.

1er janvier

  • Sui (SUI) — Déverrouillage de 43,69 millions de tokens (environ 1,17 % de l'offre totale).
  • EigenLayer (EIGEN)  — Déverrouillage de 36,82 millions de tokens (9,74 % de l'offre en circulation).
  • Bitcoin (BTC) — Potentielle approbation de l’ETF spot de Bank of America.
  • Chine — Lancement de la fonction d'accumulation d'intérêts sur les portefeuilles en yuan numérique (e-CNY).

2 janvier

  • Ethena (ENA) — Déverrouillage de 40,63 millions de tokens (environ 0,58 % de l'offre totale).
  • Union européenne (UE) — Publication de la masse monétaire M3.
  • Publication du PMI Manufacturier en France, pour l’UE et aux États-Unis.
3 janvier

  • Bitcoin (BTC) — 17e anniversaire du lancement du mainnet.

5 janvier

  • Renzo (REZ) — Burn de 90 % des frais collectés et distribution de 10 % aux shakers d’ezREZ.
  • BNB — Lancement à l'Abu Dhabi Global Market (ADGM).

6 janvier

  • France — Publication des chiffres de l’inflation YoY et MoM.
  • États-Unis — Début de la Conférence CES 2026 à Las Vegas, jusqu'au 9 janvier.
  • Hyperliquid (HYPE) : Début des déverrouillages mensuels de 1,2 million de tokens (environ 26 millions de dollars, pour l'équipe).

7 janvier

  • UE — Publication des chiffres de l’inflation YoY et MoM.
  • France — Publication des chiffres de la confiance des consommateurs.
  • BUIDL Europe 2026 — Début de la conférence à Lisbonne jusqu'au 8 janvier.
  • Ethereum (ETH) — Hard Fork BPO pour augmenter la gas limit de la blockchain : amélioration de la scalabitlité et légère réduction des frais.

8 janvier

  • France — Balance des exportations et des importations.
  • UE — Publication du taux de chômage.
  • États-Unis — Balance des exportations et des importations.
  • Celo (CELO) — Consultation communautaire en vue d’éventuelles modifications des tokenomics.
  • Cross (CROSS) — Lancement du stablecoin CROSSD.
  • Ethereum — Réunion des développeurs principaux pour discuter de la portée de la mise à jour Hegota.

9 janvier

  • France — Production industrielle MoM.
  • États-Unis — Publication du taux de chômage.

10 janvier

  • Linea (LINEA) — Déverrouillage de 1,38 milliard de tokens de tokens (environ 6,34 % de l'offre totale).

11 janvier

  • Aptos (APT) — Déverrouillage de 11,31 millions de tokens (environ 0,73 % de l'offre totale).

12 janvier

  • Qtum (QTUM) — Blockchain hybride entre Bitcoin et Ethereum : Hard Folk pour intégrer les modifications de Bitcoin 29.1 et d’Ethereum Pectra.
  • Zama (ZAMA) — Début des enchères et de l'ICO jusqu'à 15 janvier.

13 janvier

  • France — Publication de la balance budgétaire.
  • États-Unis — Inflation MoM et YoY.
  • Recall (RECALL) — Date limite pour réclamer l’airdrop.
14 janvier

  • Mantle (MNT) — Mise à jour V1.4.2 du mainnet pour intégrer Ethereum Lusaka.
  • BNB Chain — Activation du hard fork Fermi sur le mainnet (réduction du temps de bloc).

15 janvier

  • CryptoXR à Auxerre — Début de l’évènement jusqu’au 18 janvier.
  • Ravencoin (RVN) — Halving pour réduire les récompenses par blocs.
  • Starknet (STRK) – Déverrouillage de 127 millions de tokens (environ 4,83 % de l'offre totale).
  • Mantra (OM) — Dernier délai pour migrer les tokens OM.
  • Aster (ASTER) — Fin de la période de réclamation pour la saison 3 de l'airdrop.
  • MSCI — Décision sur un potentiel retrait de Strategy (MSTR) et des autres Digital Assets Treasuries (DAT) de ses indices.

16 janvier

  • Arbitrum (ARB) – Déverrouillage de 92,65 millions de tokens (environ 1,86 % de l'offre totale).
  • Bitcoin Medellín 2026 — Début de la conférence jusqu’au 17 janvier.

18 janvier

  • Ondo Finance (ONDO) — Déverrouillage de 1,94 milliard de tokens (environ 57,23 % de l'offre totale).
  • Official Trump (TRUMP) — Déverrouillage de 50 millions de tokens (environ 11,95 % de l'offre totale).

19 janvier

  • World Economic Forum de Davos — Évènement économique mondial du 19 au 23 janvier.

20 janvier

  • Zama (ZAMA) — Réclamation des tokens avec le token generation event (TGE).
  • LayerZero (ZRO) – Déverrouillage de 25,71 millions de tokens (environ 6,36 % de l'offre totale).

21 janvier

  • Plume (PLUME) – Déverrouillage de 1,37 milliard de tokens (environ 39,75 % de l'offre totale).
  • Affaire FTX — Libération de Caroline Ellison.

22 janvier

  • Stellar (XLM) — Activation sur le manient de Protocole X-Ray pour rendre les applications ZK plus simple et moins chères.
  • Banque du Japon (BOJ) — Décision sur les taux d'intérêt.

25 janvier

  • Humanité (H) – Déverrouillage de 105,36 millions de tokens (environ 4,57% de l'offre totale).
  • Plasma (XPL) – Déverrouillage de 88,89 millions de tokens (environ 4,33 % de l'offre totale).

26 janvier

  • Bitget Token (BGB)– Déverrouillage de 140 millions de tokens (environ 10,5 % de l'offre totale).
  • Jupiter (JUP) — Événement Jupiverse 2026.

27 janvier

  • États-Unis — Réunion FOMC et potentielle réduction des taux d'intérêt.

29 janvier

  • États-Unis — Conférence de presse de Jerome Powell sur la politique monétaire.
  • Tesla, Microsoft, Meta, Apple : Résultats trimestriels.

30 janvier

  • États-Unis — Fin du projet de loi de financement temporaire.

31 janvier

  • États-Unis — Nouveau shutdown en cas d’absence d’accord au Congrès pour un budget complet pour 2026.

Autres évènements et lancements possibles en janvier

  • Nomination possible d'un successeur de Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale américaine (Fed).
  • Vote potentiel du CLARITY Act pour la régulation crypto aux États-Unis.
  • Filecoin (FIL) — Intégration on-chain de nouveaux services de cloud.
author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2275 articles

Tous ses articles

