Pig butchering : le Département de la Justice américain gèle 700 millions de dollars de cryptomonnaies

Coup de filet massif en Asie du Sud-Est. Le Département de la Justice (DOJ) vient de geler 700 millions de dollars en cryptomonnaies associées à des arnaques de type « pig butchering ». 503 sites web frauduleux ont également été bloqués.

700 millions de dollars en cryptomonnaies saisis

Une task force du DOJ cavait été mise en place, pour contrer les très nombreux scams originaires d’Asie du Sud-Est. Celle-ci a inculpé deux hommes d’origine chinoise qui géraient des centres de fraude en investissement au Myanmar et au Cambodge. Ceux-ci utilisaient des canaux Telegram pour recruter des travailleurs, qui devenaient victimes de traite d’être humain et étaient forcés de travailler dans les centres d’arnaque :

Les travailleurs au sein du centre étaient des personnes victimes de traite, retenues contre leur gré et forcées de frauder des victimes sous menace de violence et de torture.

👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce qu’une arnaque par pig butchering et comment s’en protéger ?

Le travail de la task force a permis la saisie de 700 millions de dollars en cryptomonnaies, récoltées avec les scams. Pour rappel, ce type de centres d’arnaque se spécialise dans le « pig butchering », c’est-à-dire une arnaque aux sentiments. Ils proposent également de fausses « formations » en trading et des opportunités d’investissement alléchantes, mais factices :

Dans ces schémas, les victimes sont approchées progressivement et trompées pour déposer des fonds sur de fausses plateformes d’investissement qui semblent générer des rendements importants. En réalité, tous les fonds des victimes vont directement aux escrocs.

503 sites fermés, un réseau massif mis à jour

En plus de la saisie des cryptomonnaies, le DOJ a ordonné la fermeture de 503 faux sites d’investissement. L’agence offre par ailleurs une récompense pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars pour les personnes qui disposeraient d’informations sur ce vaste réseau d’arnaque :

Une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information menant à la saisie ou au recouvrement de produits issus de fraudes liés aux centres d’arnaque Tai Chang dans l’État Karen, au Myanmar.

Le DOJ rappelle que les arnaques de ce type ont explosé ces dernières années, les montants en jeu allant également croissant :

Les pertes déclarées sont passées de 3,96 milliards de dollars en 2023 à 5,8 milliards en 2024, puis à plus de 7,2 milliards en 2025, selon le rapport annuel 2025 de l’IC3. Ces chiffres sont considérés comme largement sous-estimés, la plupart des victimes ne signalant pas les faits aux autorités.

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L’action du DOJ fait partie d’une plus large opération baptisée Level Up et chapeautée par le FBI. Le démantèlement de ce type de réseaux est complexe, car ils s’étendent souvent sur plusieurs juridictions. Par ailleurs, les États-Unis accusent certains hommes d’affaires locaux, comme le sénateur cambodgien Kok An, de participer à ces architectures frauduleuses.

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Source : Justice.gov

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