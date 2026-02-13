Un homme se présentant comme un « expert » en investissement utilisait en réalité l’argent de ses clients pour effectuer des paris et jouer à des jeux de casinos. Il vient d’être inculpé pour une fraude qui s’élève à 1 million de dollars.

Faux expert en cryptomonnaies, mais vraie fraude

Selon le département de la Justice, les faits se sont déroulés entre mai 2021 et mars 2025 environ. Elmin Redzepagic, un homme de 24 ans actuellement, se présentait auprès des investisseurs comme un spécialiste des cryptomonnaies générant des rendements élevés.

Il recevait des fonds de clients, afin de gérer leurs investissements. Une fois la mise reçue, il prétendait que ceux-ci avaient fait d’importants bénéfices, mais facturait de prétendus « gas fee » pour retirer leurs fonds.

En réalité, Elmin Redzepagic n’investissait pas les fonds de ses clients. Il les envoyait vers Stake.com, une plateforme offshore de jeux d’argent :

Il utilisait [Stake.com] pour recevoir et conserver les fonds issus du stratagème, générer des adresses de cryptomonnaies afin que les victimes lui envoient des bitcoins, et effectuer d’importants paiements « rassurants » aux victimes tout au long de l’opération.

Redzepagic affirmait travailler au sein d’une équipe comprenant une personne surnommée « Le Chef », censée diriger l’opération et décider qui recevrait ses profits, ainsi que selon quelles modalités et à quel moment.

Près d’un million de dollars perdus

Selon la justice, c’est près d’un million de dollars qui auraient été investis et perdus par l’homme, dans divers paris et jeux. L’acte d’accusation à l’encontre d’Emin Redzepagic inclut sept chefs de fraude électronique, onze chefs de blanchiment d’argent international et trois chefs de fausses déclarations à des agents des services des impôts.

L’accusé a plaidé non coupable et a été remis en liberté contre une caution de 500 000 dollars. Pour les faits qui lui sont reprochés, il risque une peine maximale de plusieurs dizaines d’années de prison.

Source : Justice.gov

