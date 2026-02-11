Le fondateur du scam crypto SafeMoon est condamné à 8 ans de prison aux États-Unis

Fondée en 2021, la société SafeMoon est rapidement apparue comme une arnaque crypto de grande ampleur, promue par des célébrités peu regardantes. Un dossier que la justice américaine vient de clore avec la condamnation de son PDG à 100 mois de prison ferme.

Le PDG de SafeMoon écope de 8 années de prison

Dans le domaine des projets crypto douteux, SafeMoon cochait toutes les cases du scam avec un token à l'inutilité évidente pourtant censé offrir des rendements surréalistes, accompagné d'une campagne marketing agressive impliquant des célébrités visiblement peu regardantes, comme Jake Paul, Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty et Ben Phillips.

Une affaire qui fera rapidement la fortune de son PDG-fondateur, Braden John Karony, grâce au détournement systématique de millions de dollars appartenant à ses investisseurs afin de financer un train de vie luxueux, à base de manoirs et de voitures de luxe.

Une lune de miel qui se terminera brusquement en novembre 2023, lorsque la justice américaine décidera d'arrêter les dirigeants de cette entreprise enregistrée dans l'Utah. S'en suivra un procès d'une dizaine de jours au terme duquel Braden John Karony risquait jusqu'à 45 années de prison.

De toute évidence, ce chiffre ne reflétait pas la réalité puisque le juge fédéral de Brooklyn, Eric Komitee, en charge de cette affaire pour le Département de la Justice (DoJ), vient finalement de prononcer une peine de 100 mois d'emprisonnement, équivalente à un peu plus de 8 ans derrière les barreaux.

Le PDG de SafeMoon va passer 8 ans derrière les barreaux

Plus tôt dans la journée, devant un tribunal fédéral de Brooklyn, Braden John Karony, directeur général de SafeMoon US LLC, une société liée aux crypto-actifs enregistrée dans l’Utah (SafeMoon), a été condamné par le juge fédéral Eric Komitee à 100 mois de prison pour complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières, une fraude électronique et du blanchiment d’argent, dans le cadre d’un stratagème visant à escroquer des investisseurs d’un actif numérique de finance décentralisée appelé « SafeMoon ». DoJ

La justice confisque 7,5 millions de dollars et envisage des remboursements

Une sentence qui inclut également la confiscation immédiate d’environ 7,5 millions de dollars appartenant au PDG de SafeMoon, dont 2 résidences immobilières, considéré comme faisant partie des « plus de 9 millions de dollars de crypto-actifs volés à son entreprise pour financer son train de vie luxueux ».

Selon l'agent de la cellule des enquêtes criminelles Homeland Security Investigations de New York, Michael Alfonso, ce verdict doit servir d'avertissement pour les potentielles victimes de ces arnaques, mais également pour tous ceux qui souhaiteraient en monter d'autres à l'avenir.

La condamnation de Braden John Karony met en lumière la profonde trahison au cœur d’un stratagème qui a exploité les espoirs et la confiance des investisseurs de SafeMoon. Lui et ses complices ont orchestré une fraude motivée par la cupidité, exploitant la confiance de plus d’un million de victimes. Michael Alfonso

Au moment d'écrire ces lignes, la procédure de restitution mise en place à l'attention des victimes de ce scam crypto reste encore à « déterminer ultérieurement ».

Source : DoJ

