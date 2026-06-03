L'ENA d'Ethena s'envole de 21 % : Que se passe-t-il ?

En 24 heures, la crypto ENA d'Ethena s'envole de 20,8 %. Après de longs mois difficiles pour le projet, qu'est-ce qui motive cette hausse soudaine ?

Le token ENA d'Ethena grimpe de près de 21 % en 24 heures

Au cours des dernières 24 heures, l’ENA d’Ethena s’envole de 20,8 %, affichant un prix de 0,1 dollar lors de l’écriture de ces lignes.

Cette hausse intervient dans un contexte difficile, tandis que l’actif ne cesse de baisser depuis cet automne. D’ailleurs, le 5 avril dernier a marqué un plus bas historique à 0,077 dollar, tandis que l’actif est aujourd’hui toujours en baisse de 93,2 % depuis son plus haut historique (ATH), fixé à 1,52 dollar et atteint le 11 avril 2024 :

Cours de l'ENA en données quotidiennes

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Concrètement, cette hausse s’explique par un investissement de Coinbase Ventures, dont le montant total n’a pas été précisé :

Coinbase Ventures is proud to back @Ethena through an open market purchase of ENA. Ethena is a critical player in onchain finance, and we are excited for the closer partnership with Coinbase and USDC. — Coinbase Ventures 🛡️ (@cbventures) June 2, 2026

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De leur côté, les équipes d’Ethena ont commenté l’opération :

Ethena et Coinbase s'associent pour développer des produits de finance et d'épargne on-chain destinés à leurs plus de 100 millions d'utilisateurs. La première initiative de croissance sera lancée la semaine prochaine. Parallèlement à ce partenariat, Coinbase Ventures a également réalisé son premier investissement dans Ethena sur le marché libre.

En parallèle, Coinbase revendique être devenu « leur [Ethena, ndlr] principal dépositaire, leur fournisseur de portefeuille et leur plateforme de trading de contrats perpétuels ».

Plus tôt ce matin, les équipes d’Ethena ont également officialisé un partenariat avec la banque crypto Anchorage, afin que celle-ci gère une partie du collatéral de ses stablecoins :

Ethena a élargi son partenariat avec Anchorage, une banque crypto réglementée au niveau fédéral aux États-Unis, afin de faire progresser son prêt d'investissement institutionnel via la gestion des collatéraux Atlas. Dans le cadre de cette expansion, Anchorage agira en tant que gestionnaire de collatéraux pour les actifs de prêt d'Ethena, les collatéraux des emprunteurs étant conservés en garde réglementée chez Anchorage. Cette expansion s'appuie sur le rôle existant d'Anchorage en tant qu'émetteur pour nos produits de stablecoins en marque blanche.

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Outre le contexte actuel de bear market pour l'ensemble du marché, nous verrons si ces nouveautés suffisent à créer un retournement de tendance durable pour l'ENA. Plus largement, le stablecoin phare d’Ethena, l’USDe, a particulièrement souffert au cours des derniers mois, en particulier après son depeg temporaire sur Binance et la crise de Stream Finance qui ont érodé la confiance envers les stablecoins algorithmiques.

Avec 4,5 milliards de dollars de capitalisation, l’USDe s’inscrit comme le 5e plus grand stablecoin du marché, là où son record à 14,83 milliards de dollars en octobre 2026 lui assurait encore une 3e place il y a quelques mois.

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Sources : X, TradingView

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