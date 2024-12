ETF Ethereum spot : les principaux émetteurs ont acheté pour plusieurs centaines de millions de dollars d'Ether (ETH)

Ces derniers jours, 2 des principaux gestionnaires d'actifs proposant des ETF Ethereum spot sur le sol américain ont acheté une grande quantité d'Ether (ETH). Ces transactions coïncident avec les récents bons résultats des ETF ETH spot qui continuent d'attirer des centaines de millions de dollars quotidiennement.

Blackrock et Fidelity, émetteurs d'ETF Ethereum spot, accumulent les ETH

Entre le 5 et le 11 décembre, Blackrock et Fidelity, 2 gestionnaires d'actifs notamment connus pour proposer des ETF Bitcoin spot et des ETF Ethereum spot aux États-Unis, ont acheté de l'Ether (ETH) pour un montant total de près de 890 millions de dollars.

Selon les données d'Arkham Intelligence, les 2 entreprises se sont principalement servies de l'exchange Coinbase, ainsi que de sa plateforme dédiée aux acteurs institutionnels baptisée Prime, afin de réaliser leurs achats.

💡 Suivez notre guide pour acheter de l'Ether (ETH) rapidement et facilement

En tout, BlackRock a acquis 130 960 ETH pour 473,25 millions de dollars. De son côté, Fidelity a acheté 108 150 ETH contre la somme de 410 millions de dollars.

PAST 48 HOURS: BLACKROCK AND FIDELITY BOUGHT OVER HALF A BILLION USD OF ETH pic.twitter.com/44N5mRAT5O — Arkham (@arkham) December 11, 2024

Ces transactions interviennent alors que les ETF Ethereum spot, et plus particulièrement ceux émis par Blackrock et Fidelity, connaissent un succès retentissant. En mai dernier, la Securities and Exchange Commission (SEC) approuvait l'émission de 8 ETF ETH spot, dont l'iShares Ethereum Trust (ETHA) de Blackrock et Fidelity Ethereum Fund (FETH) de Fidelity.

Fin juillet, ces ETF ETH spot débarquaient sur le marché américain. Malgré une bonne journée de lancement, ces ETFs peinaient à enregistrer des flux nets entrants, générant à de nombreuses reprises des flux nets sortants. À tel point qu'au début du mois de novembre, les ETH Ethereum spot accusaient un volume sortant de près de 500 millions de dollars depuis le 22 juillet.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les ETH Ethereum spot enregistrent des volumes entrants records depuis plusieurs semaines

Toutefois, la donne a bien changé. Le 6 novembre, Donald Trump est annoncé grand vainqueur des élections présidentielles américaines. Comme prédit par de nombreux analystes, le marché cryptomonnaies a connu une hausse non négligeable et de plus en plus d'investisseurs ont décidé de s'y intéresser.

Entre le 22 novembre et le 11 décembre, les ETF ETH spot restent sur une série de 13 jours où ils ont enregistré des flux nets positifs. La journée du 5 décembre est même à marquer d'une pierre blanche puisque 428 millions de dollars de flux nets entrants ont été enregistrés, un record depuis leur lancement.

Ainsi, au 11 décembre, les ETF Ethereum spot aux États-Unis flirtent avec la barre des 2 milliards de dollars de volume entrant.

🤔 Comment investir dans un ETF Ethereum spot en France ?

L'ETHA de BlackRock et le FETH de Fidelity figurent parmi les ETF Ethereum spot les plus performants, ayant généré respectivement 311,19 millions et 232,37 millions de dollars de flux nets entrants sur la période comprise entre le 7 et le 11 décembre.

Pour ce qui est du cours de l'Ether, celui-ci est en hausse de plus de 60 % par rapport à son prix au 5 novembre. Alors qu'il se négociait à environ 2 400 dollars juste avant l'annonce de la victoire de Donald Trump, l'ETH coûte désormais près de 4 000 dollars à l'heure où nous écrivons ces lignes.

🗞️ Précommander notre journal n°5 avec des contenus exclusifs, dont le Cryptoast21

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : SoSoValue

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital