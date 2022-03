Cardano : le staking débarque sur Coinbase, le cours de l'ADA repart à la hausse

On peut désormais faire du staking d’ADA sur Coinbase

Coinbase a annoncé l’arrivée du staking d’ADA aujourd’hui, via un communiqué. L’exchange explique qu’il s’agit de proposer un service simple d’utilisation, qui permette au plus grand nombre d’y avoir accès :

« Coinbase offre un moyen facile et sécurisé afin que chaque utilisateur participe activement au réseau Cardano et puisse gagner des récompenses. »

La plateforme indique que les rendements annuels sont estimés aux alentours de 3.75%. Les utilisateurs commencent à générer des récompenses au bout de 20 à 25 jours, et celles-ci sont ensuite distribuées tous les 5 à 7 jours. Sur Cardano, les ADA verrouillés ne sont pas bloqués : il est possible de les retirer à tout moment.

Coinbase avait déjà montré son ambition en expliquant qu’elle souhaitait lister toutes les cryptomonnaies existantes. Et il semblerait qu’elle souhaite également diversifier son offre de staking. Cardano est le 5e réseau avec lequel il est possible de faire du staking, Coinbase ayant déjà ajouté Algorand (ALGO), Cosmos (ATOM), Ethereum (ETH) et Tezos (XTZ). Coinbase confirme que de nouveaux services de staking seront graduellement ajoutés à la plateforme.

Le cours de l’ADA bondit

La nouvelle semble en tout cas avoir eu un effet sur le cours de l’ADA, qui a bondi depuis hier, alors qu’il connaissait déjà une semaine plutôt positive. La cryptomonnaie prend en effet +18% sur les dernières 24h :

Progression du cours de l’ADA depuis hier

Sur les sept derniers jours, la progression est encore plus nette : le cours de l’ADA explose de +44%. Pour comparaison, l’ETH et le SOL ne prennent « que » +10% sur la même période.

L’arrivée du staking d’ADA sur Coinbase pourrait en tout cas permettre au projet de voir arriver une nouvelle vague d’utilisateurs, grâce à son accès simplifié.

