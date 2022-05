Les actions des entreprises du secteur de la crypto enregistrent une forte baisse

Des performances d'actions en berne depuis le début de l'année

Alors que le Bitcoin gravite autour des 30 000 dollars, les actions du secteur des cryptomonnaies font grise mine depuis plusieurs mois, en particulier pour cette année 2022 qui enregistre une forte baisse du marché crypto.

Depuis le 1er janvier, l'action de la plateforme crypto Coinbase (COIN) affiche une baisse de 71% pendant que l'action MicroStrategy (MSTR) chute de 59%. Pour Coinbase qui a fait son introduction en bourse en avril 2021, cette performance est très décevante. Elle était annoncée à l'époque par plusieurs analystes comme la grande entreprise crypto dans laquelle investir pour avoir un pied dans le marché des cryptomonnaies, et depuis son action n'a fait que chuter. Elle accumule près de 80% de baisse depuis son introduction en bourse il y a un peu plus d'un an, bien plus que les principales cryptomonnaies comme le Bitcoin (BTC) ou l'Ether (ETH).

Concernant MicroStrategy, la société n'opère pas directement dans le Bitcoin (BTC) mais c'est son fondateur, le célèbre PDG américain Michael Saylor, qui est un amateur de cryptomonnaie. Lui et son équipe ont effectué leur premier achat de bitcoin avec la trésorerie de l'entreprise en août 2020 à un prix de revient de 11 650 $. Les autres achats qui sont intervenus après cette date ont porté les avoirs à un total d'environ 129 000 bitcoins à un prix moyen de 30 700 $ chacun, ce qui signifie que la société est légèrement en perte sur cet investissement.

Du côté des sociétés spécialisées dans le minage de cryptomonnaie, on enregistre des performances similaires : les actions de Marathon Digital (MARA) et de Riot Blockchain (RIOT) ont respectivement baissé de 64% et 67% depuis le début de l'année. Ces deux sociétés exploitent des fermes minières de Bitcoin à travers les États-Unis.

Les banques liées directement ou indirectement aux cryptomonnaies telles que Galaxy Digital (GLXY.TO) et Silvergate Capital (SI) ont vu leurs actions chuter de 55% et 42% depuis le début de l'année.

Edward Moya, analyse des marchés chez Oanda, une société d'investissement a déclaré :

« Les fondamentaux à long terme de Bitcoin n'ont pas changé depuis des mois, mais les problèmes de croissance/récession en ont fait un environnement très difficile pour les cryptos. »

Tout ceci permet alors de se rendre compte alors que les performances des cryptomonnaies sont très corrélées avec le contexte macroéconomique dans lequel nous vivons, et avec les indices boursiers traditionnels.

👉 Pour en savoir plus, retrouvez notre guide complet sur comment acheter du Bitcoin (BTC)

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Des résultats financiers décevants

Pour couronner le tout, ces entreprises du secteur des cryptomonnaies ont annoncé leurs résultats financiers pour le premier trimestre 2022 cette semaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour la plupart d'entre elles, ces résultats sont très décevants.

Coinbase qui a annoncé ses résultats hier soir a déclaré un chiffre d'affaires de 1,17 milliard de dollars au premier trimestre, bien loin de ce que les analystes prévoyaient avec 1,47 milliard de dollars de revenus. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels au cours de ce trimestre s'élève à 9,2 millions, en hausse par rapport à il y a un an (6,1 millions), mais en forte baisse par rapport au trimestre précédent (11,4 millions d'utilisateurs actifs mensuels). Enfin, l'entreprise a enregistré une forte perte.

L'action Coinbase perdait 17% suite à l'annonce de ses résultats après la clôture du Nasdaq hier. Elle ne semble donc toujours pas avoir touché le fond.

Mais le PDG de l'entreprise, Brian Armstrong, se veut rassurant :

« Nous avons tendance à faire de notre mieux en période de ralentissement, donc, ironiquement je n’ai jamais été aussi optimiste quant à notre position en tant qu’entreprise. »

Riot Blockchain a annoncé des résultats inférieurs aux attentes mais en bonne croissance d'une année à l'autre. Après un rebond très rapide de l'action de 2% post-marché suite aux résultats, elle perdait à nouveau 1% comme les actions de ses concurrents.

En réalité, la correction du cours de toutes ces sociétés n'a rien de surprenant quand on voit comment évolue le marché depuis plusieurs mois. Cependant, elles accusent souvent une perte bien supérieure aux principales cryptomonnaies si l'on compare les performances sur la même période. Tout simplement car ce sont des valeurs technologiques avant tout et donc elles accusent à la fois la baisse des valeurs technologiques et en parallèle la baisse des cryptomonnaies. Il ne faut pas oublier que contrairement au Bitcoin, elles doivent rendre des comptes aux investisseurs par le biais de leurs résultats financiers. Un cocktail assez explosif.

👉 Sur le même sujet – MicroStrategy rachète 190 millions de dollars de Bitcoin (BTC)

Source : Résultats Coinbase Q1 ; Coindesk

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.