Ethereum : près de 20 millions d’ETH en staking sur plus de 620 000 validateurs

Avec plus de 19,8 millions d’ETH répartis sur plus de 620 000 validateurs, le staking sur Ethereum se porte pour le mieux. Cela nous donne l’occasion de revenir plus largement sur l’analyse de l’activité de la blockchain.

Le staking se porte bien sur Ethereum

Le staking sur Ethereum (ETH) prend de plus en plus d’ampleur, à mesure que la blockchain déploie avec succès ses différentes mises à jour.

Ainsi, lors de la rédaction de ces lignes, le réseau comptait plus de 620 000 validateurs pour plus de 19,85 millions d’ETH déposés en jalonnement :

Figure 1 — Statistiques sur le staking sur Ethereum

Une fois les premières congestions passées suite à la mise à jour Shapella et les derniers réglages qui ont suivi, le retrait du staking est devenu beaucoup plus fluide. En figure 1, nous voyons par exemple que 45 validateurs attendaient de se retirer, bien que cette valeur change rapidement en raison de la vitesse à laquelle il est possible de sortir désormais, soit moins d’une heure pour le moment.

Depuis le 13 avril dernier, ce sont près de 3,4 millions d’ETH qui ont été retirés.

En parallèle, la queue pour devenir validateur s’élève aujourd’hui à une durée de plus de 44 jours. Pour les près de 91 000 validateurs en attente, ce sont également plus de 2,9 millions de nouveaux ETH qui s’apprêtent à sécuriser le réseau, avec un rendement annuel de 4,64 % par an.

L’activité sur la blockchain Ethereum

Malgré les bonnes statistiques liées au staking d’ETH, l’écosystème Ethereum fait toutefois, lui aussi, les frais du manque d’engouement sur le marché des cryptomonnaies, depuis la hausse du début d’année.

Cela se traduit notamment par une baisse des prix du gas sur le réseau. Après l’euphorie autour de certains shitcoins au mois de mai, les frais moyens de transactions sont aujourd’hui revenus sur les niveaux de janvier, avec une moyenne à 3,5 dollars sur la journée de dimanche par exemple :

Figure 2 — Frais moyens de transaction sur Ethereum durant les 12 derniers mois

La quantité d’ETH brûlés suit logiquement une dynamique similaire, avec 1 613 ETH détruits dimanche contre plus de 14 000 le 5 mai.

Sur la semaine écoulée, le nombre d’adresses actives a évolué encore 392 000 et 491 000. Pour l’année en cours, la journée avec le plus d’activité a été le 8 janvier avec plus de 645 000 adresses, et la plus calme était le 23 avril avec un peu plus de 308 000.

Pour ce qui est du nombre d’adresses totales, cette métrique affiche une progression constante. De ce fait, cela a donné lieu à une création de plus de 16,7 millions d’adresses depuis le 1er janvier, avec un total d’environ 235,32 millions et une croissance de 7,6 %.

Du côté de la finance décentralisée (DeFi), celle-ci n’affiche que peu de changements sur les 6 derniers mois, avec moins de 25 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) dans ce climat de bear market. Selon DefiLlama, ce seraient également 821 protocoles qui composeraient le réseau.

Aujourd’hui, le prix de l’ETH est de 1 725 dollars l’unité.

Sources : Etherscan, beaconcha.in

