Un mois seulement après que le NASDAQ ait obtenu son agrément de la part de la Securities Exchange and Commission (SEC) pour le trading d'option sur un ETF Bitcoin spot, au tour du NYSE et du CBOE d'obtenir l'approbation du gendarme financier des États-Unis.

La SEC favorable au trading d'options d'ETF Bitcoin spot sur le NYSE et le CBOE

Le trading d'options sur les ETF Bitcoin (BTC) spot aux États-Unis devient de plus en plus concret. Vendredi dernier, le New York Stock Exchange (NYSE) et le Chicago Board Options Exchange (CBOE) ont obtenu une approbation de la part de la Securities Exchange and Commission (SEC).

Dans le monde de la finance, les options constituent un outil permettant d’acheter ou de vendre un actif à un prix et une date donnés à l'avance. Pour plusieurs acteurs de l'écosystème crypto, le trading d'option sur les ETF Bitcoin spot permettrait d'augmenter l'intérêt pour les cryptomonnaies et faciliter leur accès aux investisseurs tout en attirant davantage de capitaux.

💡 Tout savoir sur les ETF Bitcoin spot

Ainsi, le NYSE et le CBOE seront prochainement autorisés à coter et négocier des options d'une douzaine d'ETF Bitcoin spot dont le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), le Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC), le Bitwise Bitcoin ETF (BITB), le Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ou encore l'ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).

Cette approbation survient environ 1 mois après que la SEC ait donné son feu vert au NASDAQ pour le trading d’options sur l’ETF Bitcoin spot de BlackRock, l'iShares Bitcoin Trust (IBIT). Ce dernier fera également l'objet de trading d'options sur le NYSE et le CBOE.

Comme l'indique la SEC, ces approbations sont issues d'une modification de la réglementation en matière de trading d'ETF Bitcoin spot :

Plus précisément, la Commission estime que le changement de règle proposé est conforme à l'article 6(b)(5) de la loi, qui exige qu'une bourse dispose de règles conçues pour prévenir les actes et pratiques frauduleux et manipulateurs, pour supprimer les obstacles et perfectionner le mécanisme d'un marché libre et ouvert, et pour protéger les investisseurs et l'intérêt public.

Les options sur les ETF Bitcoin spot effectives d'ici la fin de l'année ?

James Seyffart, analyste chez Bloomberg, avait expliqué à l'occasion de la conférence Permissionless qu'il « était possible que ces options arrivent avant la fin de l'année, mais qu'il était plus probable qu'elles soient effectives au 1er trimestre 2025 ».

Bien que la SEC ait donné son feu vert pour le trading d'options sur les ETF Bitcoin spot, les investisseurs devront attendre plusieurs semaines avant que ce produit ne soit disponible sur les places boursières concernées.

👉 Dans l'actualité – Lancement d’un ETF anti-inflation : 100 % Bitcoin et 100 % or dans un même produit

En effet, la simple approbation de la SEC ne suffit pas aux Bourses pour proposer leur produit ou leur service. Elles doivent encore être approuvées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et l'Options Clearing Corporation (OCC).

Les 2 régulateurs ont par ailleurs tout leur temps pour étudier les dossiers, ce qui ne laisse que peu d'indices sur le lancement réel du trading d'options sur les ETF BTC spot.

Source : Securities and Exchange and Commission

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.