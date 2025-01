Donald Trump désormais investi président des États-Unis, l'Administration de la Securities and Exchange Commission est amené à évoluer, tout comme sa politique de régulation du marché crypto. Les gestionnaires d'actifs l'ont bien compris et multiplient les demandes pour pouvoir émettre des ETF axés sur diverses cryptomonnaies comme le Solana (SOL).

Aux États-Unis, de nouvelles demandes pour des ETF Solana spot ont été soumises

Pour le compte de 4 gestionnaires d'actifs, le Chicago Board Options Exchange (CBOE) a déposé un dossier contenant leurs demandes pour pouvoir émettre des ETF Solana (SOL) spot. Les formulaires 19b-4 ont été transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC) qui les étudiera prochainement.

Les gestionnaires d'actifs concernés par ces demandes sont Canary Capital, VanEck, Bitwise et 21Shares. À l’exception de Canary Capital, tous proposent sur le sol américain des ETF Bitcoin spot et ETF Ethereum spot depuis l'année dernière, avec plus ou moins de succès.

À la fin de l'année dernière, ces organisations avaient déjà soumis leurs demandes à la SEC pour l'émission d'ETF SOL. Toutefois, l'agence dirigée par Gary Gensler à cette époque, les avait rejetés.

Cette décision semblait alors logique puisque l'ancien président de la SEC n'a jamais caché son désamour pour les cryptomonnaies, en particulier pour celles ayant une capitalisation plus faible que le Bitcoin et l'Ether.

Entre-temps, Gary Gensler a démissionné suite à l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. L'Administration de la SEC va être amenée à évoluer, tout comme sa politique de régulation du marché crypto. Ainsi, la démarche de CBOE au nom de ces 4 gestionnaires d'actifs va permettre de relancer le processus d'examen des demandes d'ETF.

Pour l'heure, Mark Uyeda est le président par intérim de la Securities and Exchange Commission. Toutefois, Donald Trump a nommé Paul Atkins à ce poste au mois de décembre. Il faudra attendre que le Sénat des États-Unis valide cette nomination avant qu'il puisse occuper le siège de dirigeant de l'agence.

Achetez et tradez de la crypto sur le DEX le plus performant de Solana

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les demandes pour l'émission d'ETFs crypto affluent, la SEC attendue au tournant

Ces dernières semaines, les dépôts de formulaires 19b-4 se sont succédé. Que ce soit pour le SOL, l'XRP, le DOGE ou encore le TRUMP, les gestionnaires d'actifs tentent leur chance afin d'être les 1ers à pouvoir lancer leurs ETF basés sur les altcoins.

Pour Eric Balchunas et James Seyffart, les analystes de Bloomberg spécialisés dans les ETF, il s'agit d'une manière pour les gestionnaires d'actifs de tester les limites de la nouvelle Administration de la SEC. Les agissements de l'agence seront scrutés par les acteurs de l'industrie crypto, mécontents de la politique menée par Gary Gensler ces dernières années.

📖 À lire également – De good cop à bad cop : comment la SEC s'est détournée de son rôle initial sous la présidence de Gary Gensler

Ce mois-ci, JPMorgan avait affirmé qu'une fois approuvé, les ETF Solana spot pouvaient représenter entre 12 500 et 25 000 SOL selon le taux d'adoption, soit une valeur comprise entre 3 et 6 milliards de dollars selon le cours actuel du Solana. Une projection assez ambitieuse, mais jugée « raisonnable » par Eric Balchunas.

L'arrivée d'ETF basés sur le Solana pourrait avoir un impact positif sur le cours de la cryptomonnaie, mais aussi sur celui des altcoins. « En dehors de quelques jetons primaires (BTC, ETH, SOL), la nature épisodique du marché des cryptomonnaies est déterminée par le sentiment variable des investisseurs et par les nouvelles pièces à la mode qui peuvent attirer une attention supplémentaire pendant une durée limitée, » conclut l'institution bancaire.

Acheter des cryptos sur eToro

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital