Ce nouvel ETF permet d'investir sur les entreprises détenant massivement du Bitcoin

Le gestionnaire d'actifs numériques Bitwise vient de lancer un nouvel ETF, nommé Bitcoin Standard Corporations ETF, permettant aux investisseurs de s'exposer aux entreprises possédant d'importantes réserves de Bitcoin.

Un ETF ciblant les entreprises investies dans le Bitcoin

Les ETF cryptos continuent de gagner en popularité auprès des investisseurs institutionnels. Surfant sur cette vague, Bitwise vient de lancer un nouveau tracker : le Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (ticker OWNB), conçu pour suivre la performance des entreprises détenant au moins 1 000 BTC dans leur trésorerie.

Avec plus de 70 entreprises répondant à ce critère, cet ETF offre une nouvelle opportunité aux investisseurs souhaitant tirer parti de l'adoption institutionnelle du Bitcoin.

Parmi les principales participations de l'ETF figurent Strategy, la société de Michael Saylor accumulant des Bitcoins depuis 2020. Elle en possède aujourd'hui 499 096, soit plus de 41 milliards de dollars. Les sociétés de minage de cryptomonnaies telles que Marathon Digital Holdings (MARA), CleanSpark (CLSK) et Riot Platforms (RIOT) occupent également une place prépondérante dans l'ETF.

On peut citer parmi les autres entreprises présentes Boyaa Interactive, Metaplanet, Aker ASA, Bitfarms (BITF), BitFuFu et Galaxy Digital. Selon Teddy Fusaro, président de Bitwise, « Les entreprises ajoutant du Bitcoin à leur bilan est une tendance émergente. De plus en plus d'entreprises explorent cette voie à mesure que le Bitcoin devient grand public ».

Le contexte des ETF Bitcoin et l'évolution du marché

Les ETF Bitcoin ont connu une croissance notable ces dernières années, notamment avec l'approbation des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis. Des sociétés comme BlackRock et Fidelity ont lancé leurs propres ETF Bitcoin en janvier 2024, attirant une participation institutionnelle accrue, y compris des fonds de pension d'État et des banques.

Cependant, le marché a récemment subi des turbulences. Depuis le 1er mars, le Bitcoin a perdu 9%, tentant de rester au-dessus des 80 000 dollars. Une perte qui se traduit par des ventes massives sur les ETF Bitcoin, avec 3,3 milliards de dollars retirés en un mois. Les soubresauts du marché sont attribués à l'incertitude entourant les politiques commerciales du président Trump.

Mais les perspectives à long terme pour les ETF Bitcoin restent positives. Selon State Street, le plus grand fournisseur de services d'ETF au monde, les ETF de cryptomonnaies devraient surpasser les ETF de métaux précieux en termes d'actifs sous gestion en Amérique du Nord d'ici la fin de l'année. Il prévoit qu'ils deviennent la troisième classe d'actifs la plus importante dans l'industrie des ETF, juste derrière les actions et les obligations.

Source : X

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital