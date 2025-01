Tuttle Capital soumet sa demande pour 10 ETFs crypto incluant le TRUMP et le MELANIA

En ce début de semaine, Tuttle Capital a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) afin d'émettre 10 ETF axés sur diverses cryptomonnaies. Parmi les cryptos suggérées, on y retrouve le TRUMP et le MELANIA, ces memecoins à l'effigie de Donald Trump et de sa femme, lancés quelques jours avant l'investiture du nouveau président des États-Unis.

Outre ces memecoins, le gestionnaire d'actifs a également demandé de pouvoir émettre des ETF basés sur le Solana (SOL), le XRP, le Cardano (ADA), le Chainlink (LINK), le DOT de Polkadot, le BNP, le BONK et le Litecoin (LTC). Aucune demande concernant des ETF Bitcoin spot ou des ETF Ethereum spot n'a été formulée par Tuttle Capital.

Selon James Seyffart, analyste spécialisée dans les ETF chez Bloomberg, le dépôt de cette demande poursuit un objectif précis :

To be very clear here. This is a case of issuers testing the limits of what this SEC is going to allow. I'm expecting the new crypto task force (led by @HesterPeirce) to likely be the lynchpin in determining what's gonna be allowed vs what isn't

— James Seyffart (@JSeyff) January 27, 2025