Ce lundi, Rex Shares et Osprey Fund ont conjointement déposé leur demande pour émettre des ETF axés sur des cryptomonnaies auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Si les 2 gestionnaires d'actifs souhaitent proposer aux investisseurs américains des ETF Bitcoin spot ou encore des ETF Ethereum spot, ils ont également formulé des demandes pour lancer des ETF basés sur des memecoins comme le Dogecoin (DOGE), le BONK ou encore le TRUMP.

Rex has filed for a Doge ETF as well as a Trump ETF 💥 💥 pic.twitter.com/OZXEMsXvJc

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 21, 2025