L'industrie crypto aurait perdu 400 millions de dollars à cause de la politique de Gary Gensler, président de la SEC

Selon la Blockchain Association, groupe de défense des acteurs de l'industrie des cryptomonnaies et de la blockchain, les actions menées par la Securities and Exchange Commission auraient fait perdre plusieurs centaines de millions de dollars à ces entreprises.

Les entreprises crypto auraient dépensé 400 millions de dollars pour répondre aux mesures de la SEC

Ce jeudi, la Blockchain Association, groupe de défense des intérêts de l'industrie des cryptomonnaies, accompagnée de la société d'études de marché HarrisX, a dévoilé une enquête sur la manière dont la population américaine perçoit la SEC et l'écosystème crypto.

Les entreprises membres de la Blockchain Association, dont Ripple, Coinbase, Crypto.com, Grayscale ou encore Kraken, y affirment avoir dépensé plusieurs centaines de millions de dollars pour répondre aux mesures répressives entreprises par la Securities and Exchange Commission (SEC) :

Selon les chiffres autodéclarés collectés, anonymisés et agrégés par HarrisX, l'industrie américaine des cryptomonnaies et de la blockchain a dépensé plus de 400 millions de dollars pour se défendre contre la SEC du président Gary Gensler, avec des pertes incalculables d'emplois, d'innovation et d'investissements américains.

Dans son rapport, Blockchain Association indique que « les coûts supportés par les investisseurs en raison de la fraude et d'autres abus sur les marchés crypto dépassent de loin les coûts payés par les entreprises de cryptomonnaies pour défendre leur non-conformité aux lois sur les valeurs mobilières ».

Ainsi, l'association cible tout particulièrement la politique de Gary Gensler, président de la SEC depuis avril 2021. Ce dernier est connu pour mener des actions répressives contre les entreprises de l'industrie crypto.

Des mesures jugées souvent drastiques par une partie de l'écosystème crypto et même par le candidat républicain à la Maison Blanche, Donald Trump, qui a affirmé vouloir le renvoyer à la minute où il serait élu.

Une enquête également axée sur les électeurs américains et leur rapport avec les cryptomonnaies

Sur le réseau social X, Paul Grewal, le directeur juridique de Coinbase, s'est permis de réagir à l'enquête réalisée par la Blockchain Association et HarrisX. « Ces dollars [les 400 millions de dollars dépensés par les acteurs de l'industrie crypto, NDLR] sont à vous, à moi, à nous tous. Pensez-y quand vous pointez, pensez-y quand vous remplissez vos déclarations d'impôts, et pensez-y bien quand vous irez voter, » a-t-il déclaré.

En parallèle, Blockchain Association et HarrisX ont mené un sondage en ligne axé sur la réglementation des cryptomonnaies et le rapport des électeurs avec ce secteur. L'enquête révèle que 2 tiers des électeurs estiment que la SEC « devrait attendre des directives plus claires de la part du Congrès des États-Unis » avant de mener ses mesures répressives.

En revanche, le panel est plus divisé sur le parti politique qui, selon eux, est le plus susceptible de soutenir l'innovation dans le secteur de la blockchain et des cryptomonnaies. Les électeurs interrogés sont également arrivés à la conclusion qu'aucun parti « ne considère les actifs numériques ou les cryptomonnaies comme un enjeu électoral ».

Source : Blockchain Association

