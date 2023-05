EthCC [6] : Paris accueillera de nouveau la célèbre conférence dédiée à Ethereum en juillet

Du 17 au 20 juillet, l’Ethereum Community Conference (EthCC) revient à Paris pour sa 6e édition. À l’occasion de cet évènement dédié à l’écosystème Ethereum (ETH), plus de 350 intervenants sont attendus.

L’Ethereum Community Conference (EthCC) revient pour sa 6e édition

Cette année encore, l’EthCC fait son grand retour à Paris pour rassembler la communauté Ethereum (ETH) du 17 au 20 juillet sur deux lieux de la capitale française : la Maison de la Mutualité ainsi que le Collège des Bernardins.

Organisé par Ethereum France, l’évènement attend plus de 4 000 personnes et donnera la parole à plus de 350 intervenants. En outre, plus de 120 side events sont prévus en marge de la manifestation.

Parmi les personnes attendues, nous pouvons citer Sid Shekhar, chercheur blockchain chez Coinbase, Xin Wan, chercheur chez Uniswap Labs, ou bien Patrick Hansen, directeur de la stratégie et de la politique UE chez Circle.

D’autre part, le programme EthVC permettra aux start-ups sélectionnées de présenter leur projet à des investisseurs comme Bpifrance, HashKey ou Accel.

Un écosystème en pleine croissance

Bien que le bear market n’ait pas été tendre avec l’écosystème, Bettina Boon Falleur, responsable de l’EthCC, a tout de même souligné les développements continus de l’industrie :

« L’écosystème Web3 se trouve à un moment crucial, où il a persévéré tout au long d’une année difficile, faisant preuve d’une résilience remarquable et d’une innovation continue. Malgré les obstacles rencontrés, les acteurs de l’écosystème continuent de se construire. Ethereum, pionnier de ces avancées, a connu une croissance remarquable, une progression dont EthCC a eu l’honneur d’être le témoin direct. »

En écho à cela, l’écosystème Web3 continue d’attirer les investisseurs malgré un marché baissier, ce qui est notamment symbolisé par 439 transactions au premier trimestre de cette année, contre 366 les trois mois précédents.

Plus spécifiquement, Jérôme de Tychey, fondateur et président d’Ethereum France, est revenu sur l’intérêt porté à la célèbre blockchain de smart contracts, dont la confiance qui lui a été accordée a grandi encore plus depuis la mise à jour Shapella :

« Nous avons vu un montant record d’ETH déposés après l’activation des retraits d’ETH stakés en avril. Cela démontre que les conditions de marché difficiles ont une incidence minime sur les efforts de construction et de développement de l’écosystème Ethereum. Cette année, nous espérons qu’EthCC [6] continuera d’être un vivier de talents et de productivité, favorisant des relations significatives et la croissance de la communauté. »

Alors qu’EthCC est la plus grande conférence annuelle sur Ethereum en Europe, il s’agira de rester à l’écoute des annonces qui pourront y être faites lors de l’évènement.

