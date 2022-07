EthCC [5] : vivez au rythme de l'écosystème Ethereum le temps d'une semaine

Du 19 au 21 juillet 2022, Paris accueillera la 5e édition de l'Ethereum Community Conference (EthCC), un événement à portée internationale dédié à l'écosystème de la blockchain Ethereum (ETH). Les conférences de l'EthCC [5] seront animées par plus de 250 personnalités de premier plan, dont Vitalik Buterin, créateur d'Ethereum.

Le plus grand événement européen dédié à Ethereum

Rendez-vous immanquable des aficionados de l'écosystème Ethereum et de la technologie blockchain, l'Ethereum Community Conference (EthCC) revient à Paris du 19 au 21 juillet 2022.

Organisée par Ethereum France, l'EthCC [5] voit cette année les choses en grand. Plus de 250 speakers internationaux prendront part à l'événement en participant à de multiples conférences.

Dans cette liste très fournie, on peut notamment citer :

Vitalik Buterin : créateur d'Ethereum ;

: créateur d'Ethereum ; Eli Ben-Sasson : co-inventeur de zkSTARK ;

Julien Bouteloup : créateur Stake DAO ;

Stani Kulechov : cofondateur d'Aave et de Lens ;

Mounir Benchemled, fondateur de ParaSwap ;

Kevin Owocki, créateur de Gitcoin ;

Hart Lambur, cofondateur d'UMA ;

Alex Svanevik, PDG de Nansen.

Comme lors de la précédente édition, attendez-vous à ce que de nombreuses nouveautés soient présentées par les startups participantes.

« Chez Ethereum France, nous pensons que le partage et la transmission des connaissances sont le moyen le plus efficace de développer un écosystème positif et fertile. Pour cette raison, l'EthCC couvre de nombreux sujets différents et s'adresse à différents niveaux de compréhension de la technologie blockchain, à travers des conférences et des ateliers ».

Malheureusement, l'événement n'est donc plus accessible. Le succès des précédentes éditions a été tel que les tickets pour la 5e édition de l'EthCC ont trouvé preneurs en quelques heures.

Mai si vous n'avez pas pu obtenir de billet, rassurez-vous, l'intégralité des conférences sera diffusée en direct, en accès libre sur le site de l'EthCC.

En tant que partenaire média, Cryptoast couvrira l'EthCC [5] de plusieurs manières : interviews exclusives, articles réceptifs, suivi de l'événement depuis Twitter, etc.

Les multiples événements de l'EthCC Week

L'EthCC [5] n'est qu'un des événements de l'EthCC Week, qui se déroule du 16 au 22 juillet 2022.

Vous pouvez donc toujours participer aux nombreuses manifestations organisées en parallèle : soirées, salons, workshops, hackathons, rencontres diverses, conférences, etc.

Parmi la multitude des événements organisés tout au long de cette semaine, nous vous invitons notamment à suivre la seconde édition du Crypto Finance Forum organisé par l'Adan, qui aura lieu le 18 juillet 2022.

Lieu d'échange privilégié entre les acteurs du secteur des cryptomonnaies, entreprises et startups, et les décideurs et autorités, cette nouvelle édition sera l'occasion d'évoquer les grands enjeux de demain pour l'industrie française et européenne des crypto-actifs.

Des tickets pour le Crypto Finance Forum sont encore disponibles si vous souhaitez y assister physiquement. En outre, comme l'EthCC [5], les conférences seront rediffusées sur la chaîne YouTube de l'Adan.

Moments idéaux pour élargir votre réseau et rencontrer d'autres adeptes des cryptomonnaies, vous pouvez retrouver une liste complète des événements annexes sur le site de l'EthCC Week.

