EthCC [5] : ce qu'il faut retenir de la 5e édition de l'Ethereum Community Conference

La 5e édition de l'Ethereum Community Conference (EthCC) vient de s'achever. Pendant 3 jours, l'événement a réuni la communauté Ethereum à Paris autour de nombreuses conférences. Que faut-il retenir de l'EthCC [5] ?

L'EthCC [5], l'événement de l'année pour célébrer Ethereum

Du 19 au 21 juillet s'est tenue la 5e édition de l'Ethereum Community Conference (EthCC), le plus grand évènement européen entièrement dédié à Ethereum et son écosystème en perpétuelle évolution.

Pendant ces 3 jours, de nombreuses personnalités de l'industrie des cryptomonnaies sont intervenues pour s'exprimer sur une multitude de sujets : l'arrivée prochaine de The Merger, le développement des solutions de layer 2, la théorie des Soulbounds tokens (SBTs), les réseaux sociaux décentralisés, les organisations autonomes décentralisées (DAO), la régulation en Europe (MiCA), etc.

Revivez les interventions les plus marquantes de l'ETH [5], notamment celle du célèbre Vitalik Buterin.

EthCC[5] is kicking off! 💙🤍❤️ pic.twitter.com/vNRZzOs9kI — EthCC - Ethereum Community Conference (@EthCC) July 19, 2022

Jour 1 : Identités décentralisée et DAO

Le coup d'envoi de l'EthCC [5] a été donné par Kevin Owocki, cofondateur de Gitcoin, une plateforme où les développeurs blockchain peuvent percevoir une rémunération pour travailler sur des applications open-source. Il a notamment présenté le Gitcoin Passport, une innovation en matière d'identité numérique visant à servir d'élément constitutif d'un Internet ouvert et sans frontières.

Dans la même optique, Gilles Fedak, le PDG de la startup française iExec, a présenté en exclusivité le prototype d'un nouveau produit : un portefeuille de données personnelles qui mint des NFTs à partir de celles-ci. Ces portefeuilles peuvent ensuite être utilisés pour identifier les utilisateurs lors de leur connexion à des applications décentralisées tout en conservant une gouvernance et une confidentialité absolues.

Ensuite, Kelsie Nabben, chercheuse et doctorante à l'Institut royal de technologie de Melbourne, a abordé la question des vulnérabilités et de la résilience des DAO. Elle a souligné la nécessité de discuter des nouvelles mesures prises par les DAO en réponse à l'évolution de leur environnement et de la manière dont les algorithmes peuvent être régis pour faire face aux menaces.

En parallèle, Nimrod Talmon, chercheur à l'Université Ben Gourion du Néguev, a rapporté son travail de recherche d'algorithmes efficaces pouvant aider la société à prendre de bonnes décisions communes aux problèmes de mise à l'échelle des DAO. « Il existe des solutions, mais elles ne sont pas bien comprises. Les outils de gouvernance des DAO ne sont pas optimaux », a-t-il expliqué avant de décortiquer comment la lutte entre la souplesse de décision et le manque de temps freine la croissance des grandes DAO.

Côté institutionnels, le cofondateur de Société Générale — Forge, Sylvain Prigent, a évoqué l'union de la finance traditionnelle (TradFi) et de la finance décentralisée (DeFi). Il a partagé un aperçu de l'offre de tokens de Forge, de leur engagement en faveur de la sécurité, et de leur roadmap comprenant le lancement d'une solution de refinancement par security tokens en 2023 grâce au protocole Maker :

« Nous devons avoir un exchange pour les security tokens. Aujourd'hui, il est prévu dans le cadre du règlement européen d'ouvrir une plateforme centralisée l'année prochaine. Ce sera un bon premier pas, mais je pense qu'il y a de la place pour l'innovation dans cet espace ».

👉 Pour aller plus loin – La structuration d'une DAO à l’épreuve du droit français – Quels enjeux juridiques ?

Jour 2 : L'adoption est en marche

Lors de la 2e journée, place à l'adoption du Web3 et de la blockchain Ethereum par les masses et les entreprises. Makoto Inoue, développeur chez ENS Domains, a ouvert le bal en faisant le point sur l'état d'Ethereum Name Service.

Il a fait part de la façon dont les noms de domaines Ethereum les plus importants sont détenus par des célébrités comme Jimmy Fallon (fallon.eth), ce qui témoigne de l'intérêt croissant pour la détention de noms de domaines de valeur.

« La première chose que vous pouvez faire avec les grandes marques du Web2 est de vous assurer qu'elles ont un domaine .eth avec de la notoriété ».

Une adoption massive des cryptomonnaies ne passera pas sans une sécurité accrue des portefeuilles numériques, mais surtout par simplification de leur utilisation. Pour cela, Ouriel Ohayon, PDG et cofondateur de ZenGo, a exploré l'avenir des portefeuilles de cryptomonnaies et la façon dont ils peuvent contribuer à leur adoption massive. Il a expliqué comment le calcul multipartite peut être un moyen d'éviter la complexité et les difficultés liées à l'utilisation des clés privées.

« Signer une transaction devient de plus en plus risqué… il est très difficile d'identifier les vecteurs d'attaque auxquels vous pourriez être exposé ».

Protocole phare du Web3 utilisé par la grande majorité des applications décentralisées, Wallet Connect joue un rôle important dans la démocratisation de cet univers. Son cofondateur Pedro Gomes, a relaté ce que Wallet Connect a accompli au cours des 12 derniers mois et comment le réseau de messagerie, Wallet Connect Chat, alimente une nouvelle ère de connexions Web3 :

« Le Web2 a eu de nombreuses plateformes dédiées au chat en ligne. Mais qu'en est-il du Web3 ? Comment pouvons-nous discuter les uns avec les autres dans un environnement Web3 ? C'est un paradigme complètement nouveau sur le Web3, car il faut toujours faire passer les utilisateurs en premier. L'auto-souveraineté est extrêmement importante et nous nous sommes assurés que Wallet Connect Chat préserve ces qualités ».

Pour clôturer cette 2e journée, Stani Kulechov, fondateur et PDG d'Aave et de Lens, a exposé une nouvelle conception de la manière dont notre communauté se connecte et sa vision de la reconstruction des réseaux sociaux.

« Nous devons voir les médias sociaux sous un nouvel angle, en abaissant la barrière pour les développeurs afin qu'ils puissent créer des applications et des outils sociaux sur un protocole composable et décentralisé, leur permettant de se concentrer sur l'expérience utilisateur plutôt que sur l'acquisition d'utilisateurs ».

Jour 3 : Vitalik Buterin et The Merge

Sans aucun doute la conférence la plus attendue de l'EthCC [5], Vitalik Buterin est intervenu sur l'état d'avancement de la roadmap d'Ethereum et sur la façon dont la communauté devrait percevoir les changements à venir en déclarant :

« Achever la transition [d'Ethereum vers la Proof of Stake] implique des changements profonds… Je ne parle pas seulement des changements profonds dont les personnes qui écrivent du code doivent se soucier. Je veux dire des changements profonds dans la façon dont les gens pensent au protocole Ethereum et imaginent les possibilités offertes par le protocole Ethereum ».

En effet, la blockchain Ethereum entamera sa migration vers le consensus de la Proof of Stake au cours du mois de septembre 2022 (date souhaitée par les développeurs). Cette opération, baptisée The Merge, est périlleuse et changera à jamais le fonctionnement de la blockchain.

« Le protocole Ethereum est au milieu d'une transition longue et compliquée, qui mène [la blockchain Ethereum] à évoluer vers un système qui devient beaucoup plus puissant et robuste à bien des égards ».

Sur le degré d'achèvement d'Ethereum, Vitalik Buterin estime qu'il sera achevé à 55 % après The Merge. Selon lui, « nous entrons donc dans la seconde moitié de cette grande et longue vision ».

La prise de parole de Vitalik Buterin s'est achevée sur la question des ordinateurs quantiques et de la sécurité d'Ethereum, chose qui ne sera bien évidemment par laissée de côté par les développeurs lorsque ces machines seront assez performantes pour casser le verrou cryptographique du protocole :

« Une des choses à retenir est la modernisation des ordinateurs quantiques… Il y a de fortes chances qu'ils arrivent et une fois qu'ils seront là, nous devrons passer à une cryptographie différente. Cela doit être fait si nous voulons qu'Ethereum soit sécurisé ».

👉 Retrouvez l'intégralité de l'intervention de Vitalik Buterin sur YouTube :

Cryptoast présente son premier journal papier

Les participants de l'EthCC [5] ont pu découvrir la 1ère édition de notre journal papier, lequel réunit de nombreux écrits sur le Web3 ainsi que des interviews exclusives de Sébastien Borget (The Sandbox) et David Silverman (Lens Protocol).

Vous n'avez pas eu l'opportunité de récupérer votre exemplaire ? N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, nous organisons des giveaways dans les prochaines semaines !

Hum 🙊

A qui j’envoie des éditions de notre premier journal papier ? 🌿 pic.twitter.com/Sib6hVgSNA — Val (@ValCryptoast) July 21, 2022

Pendant l'événement, notre journaliste Valentin Demé a également réalisé de nombreuses interviews qui seront diffusées sur notre chaîne YouTube au cours des prochains mois. Il a notamment eu l'opportunité d'interviewer Stani Kulechov, fondateur du fameux protocole Aave.

Pour ne pas manquer les interviews tournées lors de l'EthCC [5], abonnez-vous à notre chaîne YouTube !

👉 Retrouvez notre fiche de présentation d'Ethereum et de son écosystème

