EthCC [6] : retour sur les moments les plus marquants de l'Ethereum Community Conference

Pendant 4 jours, la 6e édition de l'Ethereum Community Conference (EthCC) a rassemblé la communauté Ethereum à Paris pour une série de conférences captivantes. Alors que de nouvelles idées ont été partagées, des débats stimulants ont eu lieu et des avancées ont été célébrées, quels sont les moments forts à retenir de l'EthCC [6] ?

L'EthCC [6], le rendez-vous incontournable pour célébrer Ethereum

La 6e édition de l'Ethereum Community Conference (EthCC), le rendez-vous majeur de l'écosystème blockchain en Europe et notamment dédié à Ethereum, s'est déroulée du 17 au 20 juillet.

Durant ces 4 jours, un éventail varié de sujets a été abordé par de nombreuses figures emblématiques du monde des cryptomonnaies : l'importance cruciale des solutions de layer 2 pour accroître les capacités d'Ethereum, l'introduction de l'abstraction de compte, la nécessité de stablecoins plus performants, la régulation qui s'étoffe à travers le monde, et bien plus encore.

Retour sur les interventions les plus marquantes de l'ETH [6], y compris celle du fameux Vitalik Buterin.

Jour 1 : les stablecoins à l'honneur

L'EthCC [6] a été lancée par un discours inaugural de Jérôme de Tychey, président d'Ethereum France. Au cours des 4 jours qui ont suivi, une série de conférences et d'annonces a mis en lumière les dernières avancées de l'écosystème blockchain. Voici une sélection des moments les plus notables.

Renaud Dubois, ingénieur R&D chez Ledger, a détaillé le projet du fabricant de portefeuilles physiques d'intégrer WebAuthin. Cette norme, élaborée par le W3C et l'Alliance FIDO, définit un système d'authentification des utilisateurs s'appuyant sur la cryptographie à clé publique, plutôt que sur l'utilisation de mots de passe :

« Chez Ledger, notre idée est d'embarquer les nouveaux utilisateurs en utilisant une expérience utilisateur très simplifiée, puis, lorsque les enjeux sont élevés, de convaincre les utilisateurs d'obtenir un portefeuille matériel doté de fonctions anti-malware. »

Gerrit Hall, de Curve Finance, a présenté un bref historique des différents types de stablecoins en expliquant leurs avantages et leurs inconvénients au regard du trilemme du stablecoin : à savoir la stabilité, la décentralisation et l’efficacité du capital :

« Si vous acceptez le trilemme du stablecoin, vous ne faites que limiter ce que vous dites être capable de faire avec votre conception du stablecoin. »

Patrick Hansen, EU Strategy & Policy de Circle, a souligné la sous-utilisation des stablecoins adossés à l'euro sur le marché des cryptomonnaies et a fourni une perspective optimiste pour leur avenir grâce à l'adoption institutionnelle croissante, à la clarté règlementaire et aux cas d'utilisation axés sur l'utilité :

« Le marché des stablecoins en euros sera soutenu par les acteurs politiques de l'Union européenne, car les économies basées sur la blockchain vont se développer, et l'importance de ces marchés pour les monnaies locales va croître. »

👉 EUROC : près d'un an après son lancement, quel bilan pour le stablecoin euro de Circle ?

Quelques autres actus en bref :

Arianee a présenté la V2 de son protocole qui permet aux développeurs de créer des collections multiples, de personnaliser chaque collection avec des caractéristiques uniques et d'améliorer la polyvalence des NFT ;

a présenté la V2 de son protocole qui permet aux développeurs de créer des collections multiples, de personnaliser chaque collection avec des caractéristiques uniques et d'améliorer la polyvalence des NFT ; Safe , fournisseur d'infrastructure de portefeuille, s'est associé à Monerium, émetteur autorisé de stablecoins, pour connecter 60 milliards de dollars d'actifs numériques au système bancaire européen ;

, fournisseur d'infrastructure de portefeuille, s'est associé à Monerium, émetteur autorisé de stablecoins, pour connecter 60 milliards de dollars d'actifs numériques au système bancaire européen ; Massa Labs a annoncé la fin du testnet de sa blockchain au profit de l'arrivée de son mainnet ;

a annoncé la fin du testnet de sa blockchain au profit de l'arrivée de son mainnet ; Neon EVM annonce que la 1ère Ethereum Virtual Machine (EVM) est en ligne sur le réseau principal de Solana.

Jour 2 : l'intervention de Vitalik Buterin

Cette 2e journée a été marquée par la conférence très attendue du cofondateur Ethereum, Vitalik Buterin. Il a notamment présenté l'abstraction de compte et son importance pour l'adoption de la blockchain :

« Je souhaite que tout le monde passe à des portefeuilles multisig et puisse utiliser des portefeuilles multisig super facilement et à moindre coût. L'un de mes autres objectifs est que, lorsque les ordinateurs quantiques arriveront, les gens puissent mettre à jour leurs comptes existants avec une cryptographie à sécurité quantique sans que nous ayons à nous prononcer sur l'algorithme à sécurité quantique que vous utilisez. »

👉 Visionnez l'intervention complète de Vitalik Buterin lors de l'EthCC [6] :

Pierre-Nicolas Hurstel, PDG et cofondateur d'Arianee, a souligné l'impact transformateur d'une véritable propriété et de données personnelles autocontrôlées, les portefeuilles numériques jouant un rôle central dans les expériences numériques :

« Nous croyons en un avenir où les utilisateurs reprennent le contrôle de leurs données, éliminant le besoin de les confier à des marques ou à des plateformes. Au lieu de cela, nous possédons nos données dans des lieux sécurisés, et l'interface d'expérience utilisateur s'en trouvera grandement améliorée. C'est la voie qui nous guidera hors du labyrinthe qu'est devenu Internet. »

David Bachelier, PDG APAC du market maker Flowdesk, a discuté des problèmes auxquels est confrontée la tenue de marché et a proposé la solution qu'offre « Market Making 2.0 » avec le Market-Making-as-a-Service, en soulignant que les projets peuvent tirer parti d'une infrastructure de trading qui leur permet de conserver le contrôle de leur collatéral :

« La perte de contrôle de votre actif signifie que vous donnez vos jetons à un tiers, ce qui nécessite beaucoup de confiance, en particulier dans l'ère qui suit le FTX. »

💡 Qu'est-ce qu'un market maker dans la crypto ?

Quelques autres actus en bref :

Le protocole DeFi Beefy Finance se lance sur Polygon zkEVM ;

se lance sur Polygon zkEVM ; Mangrove DAO a lancé la version bêta du carnet d'ordres programmable pour DEX sur le mainnet Polygon ;

a lancé la version bêta du carnet d'ordres programmable pour DEX sur le mainnet Polygon ; Sismo a présenté Sismo Connect, une authentification unique crypto-native (SSO). Cette solution permet aux utilisateurs d'agréger en privé leurs identités et de divulguer sélectivement des données personnelles aux applications via des preuves à connaissance nulle (ZKP).

Jour 3 : à la recherche des meilleures solutions de scalabilité

Marek Olszewski, cofondateur de Celo et directeur technique de cLabs, a parlé de l'éventuel passage de Celo en tant que layer 2 de la blockchain Ethereum.

En retraçant l'histoire de Celo et les défis abordés dans la proposition de gouvernance actuellement votée par la communauté, il a déclaré :

« Je suis très enthousiaste, il semble que la réception des personnes qui ont regardé la proposition en ligne a été très bonne... attendez-vous à voir Celo en tant que L2 bientôt chez vous. »

Walker Mayerchak, ingénieur logiciel chez Circle, nous a appris comment les protocoles de transfert interchaines [CCTP] permettent aux applications interchaines de construire des flux composables au-dessus de l'USDC natif :

« Avec le bridge Arbitrum ou d'autres optimistic rollups, il faut 7 jours pour retirer [des fonds] d'un layer 2 vers un layer 1, avec Circle cela prend 15 minutes. »

Chris Lyons, du fonds a16z crypto, a souligné que pour faire connaître Web3 au plus grand nombre, il faut d'abord s'associer avec les bonnes marques et se débarrasser du vocabulaire technique :

« Nous voulons être en mesure de promouvoir l'infrastructure technologique et l'application grand public en même temps. Chaque fois que nous parlons de notre technologie, nous commençons par la technologie. Je pense que nous devons atteindre 100 millions d'utilisateurs utilisant la blockchain, l'ETH. Mais nous avons un très gros problème, le problème c'est nous. »

Quelques autres actus en bref :

Aleph.im rejoint la Blockchain Game Alliance, apportant des solutions cloud décentralisées à l'industrie du jeu vidéo ;

rejoint la Blockchain Game Alliance, apportant des solutions cloud décentralisées à l'industrie du jeu vidéo ; Nethermind et EigenLayer s'associent pour tirer parti de la sécurité d'Ethereum afin d'alimenter l'innovation de la blockchain ;

s'associent pour tirer parti de la sécurité d'Ethereum afin d'alimenter l'innovation de la blockchain ; Le développeur de Manta Network, p0x labs, lève 25 millions de dollars de série A, ce qui porte sa valorisation à 500 millions de dollars.

Jour 4 : l'importance de l'abstraction de compte

Pour cette dernière journée de l'EthCC [6], l'accent a été mis sur l'abstraction de comptes par plusieurs acteurs de l'industrie Web3.

Julien Niset, cofondateur du portefeuille numérique Argent, a discuté du potentiel de l'abstraction des comptes de « wallets invisibles » pour simplifier l'expérience générale qui englobe les cryptomonnaies. D'après lui, cela peut se faire en facilitant la récupération d'un portefeuille sans phrase secrète, en offrant des transactions sans frais tout en permettant aux utilisateurs de naviguer sur les blockchain avec des mesures de sécurité renforcées :

« La toute première étape du voyage de chacun vers la blockchain est en fait centrée sur le portefeuille. »

Lukas Schor, cofondateur de Safe (anciennement Gnosis Safe), a présenté le « Modular Smart Account Framework » et la façon dont il réduit les risques inévitables qui accompagnent l'abstraction de compte :

« La nature personnalisable des smart contract modulaires signifie que vous pouvez les adapter aux besoins d'utilisateurs spécifiques. Il n'est pas nécessaire d'anticiper exactement ce que veulent les utilisateurs, mais ceux-ci peuvent commencer quelque part et peut-être, au fil du temps, avoir des préférences différentes en termes de fonctionnalités et de sécurité. »

Cette année #EthCC a rassemblé plus de 5200 participants et 380 speakers. Avec plus de 200 side events les sujets abordés étaient divers et variés. 🎥 Le tout encadré par plus d’une centaine de bénévoles ! pic.twitter.com/beeBhPiGIC — Cryptoast (@CryptoastMedia) July 20, 2023

L'EthCC [7] aura lieu à Bruxelles

La prochaine édition de l'EthCC n'aura pas lieu à Paris, mais à Bruxelles ! C'est lors de la cérémonie de clôture que Jérôme de Tychey, président d'Ethereum France, a dévoilé l'information. La raison ? Les Jeux olympiques de Paris en 2024 impliquent que les prix pour l'hébergement et la location de l'espace évènementiel soient exorbitants :

« Nous avons décidé que l'année prochaine, l'EthCC ne se déroulerait pas à Paris, car les Jeux olympiques en font un lieu trop cher. Cela ne veut pas dire que nous ne reviendrons pas à Paris, il s'agit que vous puissiez vous permettre de venir et d'assister à l'évènement – À la place, nous allons à Bruxelles ! »

Tout au long de l'EthCC [6], Cryptoast a eu l'opportunité d'enregistrer une multitude d'interviews avec des acteurs éminents du Web3. Celles-ci seront progressivement mises en ligne sur notre chaîne YouTube dans les mois à venir. Pour ne pas manquer les interviews tournées lors de l'EthCC [6], abonnez-vous à notre chaîne YouTube !

💡 Retrouvez également notre présentation de la blockchain Ethereum

