Qu'est-ce qu'un market maker dans la crypto ?

Les market makers sont une composante essentielle du marché des cryptomonnaies, mais que font-ils exactement ? Zoom sur les nombreux rôles de ces acteurs clés du monde de la crypto.

C'est quoi un market maker ?

Un market maker (ou teneur de marché en français) est une entité qui fournit de la liquidité à un marché financier en se tenant prête à acheter ou à vendre des titres ou d'autres instruments financiers. Dans le cadre du marché des cryptomonnaies, les market makers jouent un rôle similaire en se tenant prêts à acheter ou à vendre de grands volumes d'une crypto particulière, souvent à des prix légèrement supérieurs ou inférieurs au cours en vigueur.

Les market makers sont importants pour le marché des crypto-monnaies car ils contribuent à garantir qu'il y a toujours un acheteur ou un vendeur disponible pour une crypto-monnaie donnée, ce qui permet de maintenir la liquidité du marché. Sans eux il serait plus difficile pour les traders de trouver des acheteurs ou des vendeurs pour leurs crypto-monnaies, ce qui pourrait entraîner une baisse de l'efficacité et de la liquidité du marché.

En plus de fournir de la liquidité, les market makers contribuent également à réduire la volatilité du marché en tradant activement et en ajustant leurs prix acheteur (bid) et vendeur (ask) en réponse aux variations de l'offre et de la demande. Ce faisant, ils peuvent contribuer à lisser les mouvements de prix et à rendre le marché plus stable.

Souvent, les entreprises évoluant dans le market making proposent une panoplie d'autres services relatifs aux cryptomonnaies

Un service de courtage et d'échange de gré à gré (OTC) ;

De la garde d'actifs ;

De la gestion de trésorerie.

Les puissants outils des market makers

Les market makers utilisent des logiciels et des algorithmes spécialisés afin de les aider à effectuer des transactions et à ajuster leurs prix en fonction de l'évolution du marché. Ces logiciels peuvent être très sophistiqués et utiliser des algorithmes et des analyses de données complexes.

Par exemple, les market makers peuvent utiliser un logiciel qui surveille les changements de l'offre et de la demande sur le marché et ajuste automatiquement leurs cours acheteur et vendeur en conséquence. Ils peuvent également utiliser des outils qui les aident à identifier les opportunités de trading à différents niveaux de prix ou à couvrir leurs positions afin de minimiser les risques.

Voici quelques-unes des caractéristiques clés qu'un tel logiciel spécialisé dans le market making pourrait inclure :

Des données de marché en temps réel ;

Trading entièrement automatisé ;

Outils de gestion des risques ;

Gestion des ordres très poussée.

Quelques exemples de market makers

Flowdesk

Entreprise française fondée en 2020, Flowdesk a développé une infrastructure de trading qui intègre plus de 70 exchanges centralisés et décentralisés. Flowdesk propose un service de « Market Making as a Service » en mettant à disposition des émetteurs de tokens une infrastructure de trading et une équipe de traders. Cela permet d'assurer une large couverture des besoins de ces derniers en matière de market making.

Woorton

Entreprise française créée en 2017, Woorton est devenu un acteur majeur du market making, desservant des centaines de tiers dans le monde et fournissant des liquidités à tous les acteurs du marché des cryptomonnaies. Avec ses outils, Woorton assure la fourniture de liquidités pour soutenir le fonctionnement ininterrompu du marché des cryptomonnaies, ce qui permet à ses partenaires d'acheter ou de vendre toute crypto dans toutes les conditions de marché.

GSR

Entreprise britannique fondée en 2013, GSR est l'un des plus anciens market maker en activité dans l'industrie des cryptomonnaies. GSR propose à ses nombreux clients une suite logicielle de qualité institutionnelle, GSR Markets. Celle-ci permet de gérer de manière très approfondie tout ce qui englobe la liquidité des marchés.

Conclusion sur les market makers

Pour résumer, les market makers jouent un rôle crucial pour le marché des cryptomonnaies de bien des manières :

Ils apportent de la liquidité aux paires de cryptomonnaies et de la profondeur aux carnets d'ordres ; Ils permettant d'atténuer les fluctuations brusques des cours ; Ils contribuent à la fixation équitable des cours. ; Ils aident à réduire le spread sur les plateformes d'échange, à savoir l'écart entre les offres ordres d'achat et de vente dans les carnets d'ordres.

