Fidelity : L'émetteur d'ETF Bitcoin et Ethereum spot victime d'un 4e hack cette année affectant 77 000 clients

Le gestionnaire d'actifs Fidelity a révélé qu'une cyberattaque survenue au mois d'août 2024 a compromis les informations personnelles de 77 000 clients. Bien qu'aucun compte n'ait été affecté, cet accès non autorisé soulève d'importantes questions sur la sécurité de l'entreprise, qui subit ainsi sa 4e fuite de données cette année.

77 000 clients de Fidelity exposés

Fidelity Investments est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, supervisant plus de 4 900 milliards de dollars. L'entreprise propose une large gamme de produits financiers, dont des ETF et un service de garde de cryptomonnaies.

Au mois de janvier 2024, son ETF Bitcoin spot, le Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), a été approuvé, devenant l'un des plus importants avec environ 210 000 BTC sous gestion, soit près de 13 milliards de dollars.

Une plainte récente déposée par le gestionnaire d'actifs auprès du procureur général du Maine révèle que 77 099 clients de Fidelity ont été affectés par une fuite de données.

Ce mercredi 9 octobre, Fidelity a envoyé une lettre aux clients concernés par cette attaque.

Extrait de la lettre envoyée par Fidelity

L'attaque aurait eu lieu entre le 17 et le 19 août 2024, lorsqu'un hacker a pu accéder à des informations sans autorisation en utilisant 2 comptes clients récemment créés.

La lettre précise :

« Nous avons détecté cette activité le 19 août et avons immédiatement pris des mesures pour mettre fin à cet accès. Une enquête a été rapidement lancée avec l'aide d'experts en sécurité externes. Les informations obtenues par le tiers concernent un petit sous-ensemble de nos clients. Veuillez noter que cet incident n'a impliqué aucun accès à votre/vos compte(s) Fidelity. »

Il s'agit déjà de la 4e fuite de données que Fidelity subit cette année, révélant un problème persistant dans la sécurisation de ses systèmes. De plus, le compte X de la société est resté inactif ces derniers jours, alors qu'il publiait plusieurs fois par jour avant l'incident, suscitant des spéculations sur une crise interne.

Les hacks de Fidelity rappellent l'importance de la self-custodie qu'offre Bitcoin

L'un des objectifs de Bitcoin est de permettre un échange de valeur sans intermédiaire, offrant ainsi à ses utilisateurs la possibilité de gérer leurs fonds de manière autonome et d'échanger de la valeur sans faire confiance à un tiers. De plus, en détenant vous-même vos BTC, vos données restent privées, car vous en êtes l'unique détenteur.

La situation est d'autant plus ironique dans le cas du hack de Fidelity, car c'est le seul gestionnaire d'actifs qui assure lui-même la garde de ses BTC sans recourir à un tiers pour cette tâche.

En effet, les autres gestionnaires d'ETF Bitcoin spot, tels que BlackRock, Bitwise ou Grayscale, s'appuient principalement sur le service de custodie de la plateforme d'échange Coinbase.

Cette dernière détient la plus grande quantité de BTC sous gestion, avec plus de 2 millions de Bitcoins, soit plus de 120 milliards de dollars. Un hack ou une faillite de Coinbase serait catastrophique pour l'écosystème des cryptomonnaies et pourrait affecter les cours de manière encore plus profonde que les faillites de FTX en 2022 ou de Mt. Gox en 2014.

Source : Procureur général du Maine

