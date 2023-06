Bitcoin (BTC) : c’est officiel, Fidelity a déposé son ETF spot

Après les rumeurs, c'est désormais officiel. Le gestionnaire d'actifs Fidelity Investments, qui possède plus de 4 200 milliards de dollars d’actifs sous gestions, a officiellement déposé une demande d'ETF Bitcoin au comptant. Il rejoint d'autres géants tels que BlackRock, WisdomTree et Invesco dans la course à l'ETF spot.