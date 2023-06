ETF Bitcoin (BTC) : Fidelity Investments et Ark Invest rejoignent la course - Qui sortira vainqueur ?

Fidelity Investments se prépare à déposer une demande pour obtenir son propre ETF Bitcoin (BTC) au comptant, rejoignant ainsi la course opposant de plus en plus de géants de Wall Street. Ark Invest, dirigé par Cathie Wood, est également en lice pour obtenir un ETF Bitcoin, et devrait obtenir une réponse de la SEC au mois d'août, ce qui la place pour le moment en première position.