Lancement des ETF Ethereum spot : doit-on s'attendre à un « Sell the News » ?

Le marché des cryptomonnaies se prépare au lancement des premiers ETF Ethereum spot prévu pour aujourd'hui. Cet événement, tant attendu par les investisseurs, pourrait déboucher sur un phénomène « Sell the News ». Pourquoi ?

ETF Ethereum spot : un lancement prévu pour aujourd'hui



Après des mois d'anticipation et de spéculation, les ETF Ethereum spot pourraient enfin arriver au cours de la journée du 23 juillet 2024. Cet événement majeur devrait faciliter l'accès des investisseurs institutionnels et particuliers à l'Ether (ETH), la deuxième plus grande cryptomonnaie du marché crypto en termes de capitalisation boursière.

Cependant, certains analystes s'interrogent sur l'impact potentiel de ce lancement sur le prix de l'ETH. Ils craignent que l'événement ne se traduise par un « Sell the News », où les investisseurs profitent de la hausse des prix liés à la nouvelle pour encaisser leurs bénéfices.

👉 Pour en savoir plus sur les ETF – Les ETF Bitcoin spot expliqués : tout ce que vous devez savoir

Même si les ETF Ethereum spot sont acceptés dans la journée, la performance future des ces derniers reste encore incertaine.

« Le lancement des ETF Ethereum basés sur des contrats à terme aux États-Unis à la fin de l'année dernière a rencontré une demande décevante. Tous les regards sont tournés vers le lancement des ETF Ethereum spot avec de grands espoirs d'accumulation rapide d'actifs, » a déclaré Will Cai, responsable des indices chez Kaiko. « Bien qu'une image complète de la demande ne puisse émerger avant plusieurs mois, le prix de l'ETH pourrait être sensible aux chiffres d'afflux des premiers jours. »

L'ETH était en tendance baissière après avoir brièvement performé en mai suite à l'approbation des formulaires 19b-4 de Grayscale et ProShares. Il avait précédemment retesté le niveau des 4 000 dollars en mars, lorsque le BTC atteignait ses anciens sommets historiques.

Analyse de l'ETH avant et après l'approbation des formulaires 19b-4

Recevez votre bonus de 50 € avec Bitpanda !

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Des frais qui varient en fonction des différents émetteurs d'ETF

Les derniers formulaires S-1 déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ont révélé le montant des frais que factureront les émetteurs d'ETF Ethereum spot à leur clients.

👉 Dans l'actualité également – 500 millions de dollars d'entrées en 24 heures pour l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock

Même si Grayscale maintiendra les frais pour son ETHE à 2,5 %, la société proposera également son nouvel ETF Ehtereum spot, le Grayscale Mini Trust, avec les frais les moins chers du marché (0,15 %).

Comparaison des frais sur les différents ETF Ethereum spot

Pour attirer les premiers investisseurs, la plupart des émetteurs ont opté pour des exonérations de frais temporaires sur leur ETF. Ces exonérations varient de 6 mois à 1 an, ou jusqu'à ce que les actifs sous gestion atteignent un certain seuil (entre 500 millions et 2,5 milliards de dollars par exemple).

Cette guerre des prix met en évidence la concurrence féroce qui règne sur le marché des ETF crypto. Les émetteurs opèrent avec des marges serrées, ce qui pourrait expliquer la décision d'Ark Invest de se retirer de la course aux ETF.

De son côté, Bitwise a annoncé reverser 10 % des profits de son ETF ETH spot pour les développeurs d'Ethereum qui travaillent en open source.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Kaiko Research

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.