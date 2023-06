Relance de FTX : les investisseurs intéressés ont jusqu'à la fin de semaine pour se manifester

La perspective d'une relance de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX semble de plus en plus probable. Après Tribe Capital, de nouvelles entreprises ont fait part de leur motivation à participer à la relance de l'exchange via des financements. Les sociétés ainsi intéressées ont jusqu'à la fin de semaine pour contacter les équipes de FTX.