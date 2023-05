Celsius a choisi repreneur pour ses 2 milliards de dollars d'actifs et différents investissements

Le consortium Fahrenheit, soutenu par Fortress Investment Group, a remporté l'enchère pour l'achat de la société de prêt de cryptomonnaies en faillite Celsius. L'accord doit cependant encore être approuvé par les régulateurs. Si ce dernier finit par être validé, Celsius recevra entre 400 et 500 millions de dollars en cryptomonnaies et le consortium développera de nouvelles installations de minage.

Fahrenheit choisi pour récupérer Celsius

Finalement, ce ne sera pas la société de gestion alternative Apollo Global Management qui aura remporté l'enchère concernant le prêteur de cryptomonnaies en faillite Celsius, comme cela avait été pressenti au mois de février dernier.

Effectivement, selon des documents officiels déposés ce jour, c'est finalement le consortium Fahrenheit qui a su convaincre pour obtenir le rachat de Celsius. Fahrenheit, dont le nom demeure relativement peu évocateur en Europe, bénéficie du soutien de Fortress Investment Group, un important fonds d'investissement alternatif new-yorkais côté à la bourse du Nasdaq.

En parallèle, le consortium est directement constitué d'US Bitcoin Corp, une société spécialisée dans le minage de cryptomonnaies aux États-Unis, et d'Arrington Capital, une société de capital-risque spécialisée dans les investissements blockchain et Web3.

Selon les documents déposés, la nouvelle société (qui porte provisoirement la dénomination NewCo) s'appropriera la gestion des actifs illiquides de Celsius, c'est-à-dire son portefeuille de prêts pour les institutionnels, son activité de minage de cryptomonnaies ainsi que ses autres investissements alternatifs.

Une décision saluée par Celsius :

« L'engagement dynamique dans notre vente aux enchères nous a fourni d'excellentes options pour notre sortie du Chapitre 11. Nous sommes reconnaissants de la collaboration du comité et, maintenant que notre voie est tracée, nous sommes impatients de permettre à nos clients d'aller de l'avant dans ce processus. »

Un accord qui doit encore être finalisé

À ce stade, l'offre a été acceptée d'une part par Celsius, mais également par son comité de créanciers. Afin d'être finalisée et officiellement lancée, elle doit encore recevoir l'approbation des autorités de régulation gérant de type d'affaires.

Un détail important, puisqu'il y a quelques semaines, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Voyager Digital - elle aussi sous la protection du Chapitre 11 - annonçait que finalement, la branche américaine de Binance ne la reprendrait pas, ce qui a fini par la contraindre de liquider ses actifs. Binance US avait à cet effet invoqué le flou réglementaire qui sévit aux États-Unis, notamment à cause de la Securities and Exchange Commission (SEC) menée par Gary Gensler.

Si l'offre venait toutefois à être validée par les régulateurs, Celsius recevra entre 400 et 500 millions de dollars sous forme de cryptomonnaies, et US Bitcoin Corp se chargera de construire une nouvelle série d'installations de minage de cryptomonnaies pour encourager son développement.

Le comité de créanciers de Celsius a montré son soulagement suite à la nouvelle, qui devra également rassurer l'ensemble des clients lésés par la plateforme :

« Nous apprécions le vif intérêt que la plateforme Celsius a suscité auprès des soumissionnaires concurrents et nous sommes impatients de travailler avec Fahrenheit pour accélérer la restructuration et distribuer les sommes récupérées aux créanciers. »

Source : Communiqué officiel

