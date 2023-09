La maison et les actifs du fondateur de Celsius saisis par la justice – Que lui reproche-t-on ?

Lors de la faillite de Celsius il y a un peu plus d’un an, son PDG Alex Mashinsky se montrait optimisme en ce qui concernait l’avenir. Mais les difficultés se sont amoncelées : ce dernier a été accusé par la justice, et ses biens viennent d’être saisis. Retour sur cette affaire, et sur ce que l’on reproche au fondateur de Celsius.