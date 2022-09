MicroStrategy et Michael Saylor poursuivis aux États-Unis pour évasion fiscale

Le Procureur général, Karl Racine, a détaillé en fin de journée hier pourquoi Michael Saylor et MicroStrategy étaient poursuivis en justice, via un fil Twitter :

NEW: Today, we’re suing Michael Saylor - a billionaire tech executive who has lived in the District for more than a decade but has never paid any DC income taxes - for tax fraud.

— AG Karl A. Racine (@AGKarlRacine) August 31, 2022