MicroStrategy : Michael Saylor souhaite se concentrer sur le Bitcoin (BTC) et laisse sa place de PDG

Afin de se concentrer sur les activités de MicroStrategy vis-à-vis du Bitcoin (BTC), Michael Saylor renonce à son poste de PDG au profit de Phong Le. Il restera néanmoins président du conseil d’administration, mais se focalisera désormais sur l’acquisition de nouveaux bitcoins ainsi que leur utilisation par sa société.

Michael Saylor passe le flambeau pour se dédier à Bitcoin

La société MicroStrategy est célèbre dans l’écosystème grâce à son PDG Michael Saylor, fervent défenseur du Bitcoin (BTC). À l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, la société annonce que ce rôle de PDG sera confié à Phong Le, qui occupait déjà des fonctions de directions. Michael Saylor, quant à lui, restera président du conseil d’administration.

Cette mesure prendra effet à compter du 8 août prochain.

L’objectif de cette manœuvre est en fait de déléguer la gestion des activités courantes de l’entreprise. Ainsi, Michael Saylor sera en mesure de se concentrer sur les opérations de MicroStrategy vis-à-vis du Bitcoin.

« Je pense que la séparation des rôles de président et de PDG nous permettra de mieux poursuivre nos deux stratégies d’entreprise consistant à acquérir et à détenir des bitcoins et à développer notre activité de logiciels d’analyse d’entreprise. En tant que président exécutif, je pourrai me concentrer davantage sur notre stratégie d’acquisition de bitcoins […] tandis que Phong sera habilité en tant que PDG à gérer l’ensemble des opérations de l’entreprise. »

Une appétence prononcée pour le BTC

Si certains acteurs comme Tesla n’ont pas su tenir leurs positions malgré leurs promesses, MicroStrategy montre une résilience face au marché. En effet, depuis le dernier trimestre de l’année 2020, la société ne cesse d’augmenter ses réserves de bitcoins et ne semble pas décidée à faire machine arrière :

Récapitulatif des avoirs en BTC de MicroStrategy

Si la quantité de bitcoins achetés semble ralentir depuis le premier trimestre 2022, MicroStrategy possède tout de même 129 699 BTC. Valorisés 2,45 milliards de dollars à la clôture du deuxième trimestre, ils en valent à ce jour plus ou moins 3 milliards.

Avec un coût d’acquisition unitaire moyen de 30 650 dollars, MicroStrategy est en pertes sur ses investissements. Toutefois, Michael Saylor nous amène à prendre de la hauteur sur la situation avec un graphique, qui montre que depuis que sa société s’est tournée vers le Bitcoin, ses actions se sont valorisées de 123 % et le BTC de 94 %. En parallèle, d’autres actifs connus affichent de moins bonnes performances :

Since @MicroStrategy adopted a #Bitcoin Strategy, its enterprise value is up +730% (+$5 billion) and $MSTR is up +123%. Performance of BTC is +94%, S&P 500 +23%, Nasdaq +13%, Gold -13%, Bonds -14%, Silver -29%. GOOG +54%, AAPL +43%, MSFT +34%, AMZN -14%, META -39%, NFLX -53%. pic.twitter.com/BWHPhbOg0d — Michael Saylor⚡️ (@saylor) August 3, 2022

Bien sûr, il ne faut pas non plus faire de raccourcis hâtifs entre ses différentes comparaisons. En revanche, cela remet en perspective la dynamique à long terme des cryptomonnaies. Si les prix actuels peuvent encore aller chercher des plus bas, il est bon, parfois, de se rappeler les fondamentaux du leader de notre écosystème pour renforcer sa conviction envers l’avenir.

Source : Communiqué de presse

