Elle engage un tueur à gages pour assassiner son mari contre du Bitcoin (BTC)... Et finit en prison

Des bitcoins (BTC), contre un tueur à gages. C’était le plan de Kristy Lynn Felkins, une Américaine de 38 ans, qui souhaitait se débarrasser de son mari. Mais il s’agissait d’une arnaque, et la femme vient d’être condamnée à de la prison. Retour sur cette rocambolesque affaire.

Un tueur à gages du Darknet recruté contre du Bitcoin (BTC)

L’affaire remonte à 2016. Cette année, Kristy Lynn Felkins a envoyé 12 bitcoins (BTC) à l’administrateur d’un site du Darknet appelé « Besa Mafia ». À l’époque, cette somme correspondait « seulement » à 5 000 dollars. Aujourd’hui 12 BTC en valent plus de 360 000. Elle échange alors pendant quatre mois avec l’administrateur, expliquant sa situation et son envie de se débarrasser de son mari. Les raisons sont largement financières, selon les archives utilisées lors du procès :

« Je pourrais récupérer sa retraite, notre maison, et peut-être un paiement conséquent de son assurance-vie. »

Suite au paiement en Bitcoin, le site Besa Mafia a confirmé l’envoi d’un « tueur à gages »… Mais rien ne s’est passé. Le site était une arnaque, et son administrateur a pu repartir avec la somme. Plusieurs années plus tard, la justice a rattrapé Kristy Lynn Felkins : elle a été condamnée cette semaine.

De la prison et un mari « très très surpris »

Lors du procès, le mari de l’accusée s’est dit « très très surpris » lorsqu’il a appris ses plans pour se débarrasser de lui. Il a par ailleurs jugé que la procédure de divorce qui avait suivi avait été « cordiale », et juge que Kristy Lynn Felkins est une « excellente mère ». De son côté, Kristy Lynn Felkins a confirmé qu’elle était désormais reconnaissante que le site ait été faux, et que son mari n’ait pas été tué. Elle a été condamnée à 5 ans de prison pour avoir « facilité la commission d’un meurtre commandité ». Elle en risquait initialement 10.

On rappellera à l’occasion que malgré ce que l’on peut parfois entendre, les transactions en Bitcoin (BTC) restent particulièrement traçables, et l’anonymat n’est en rien garanti. De son côté, le département de la Justice n’a pas précisé comment il avait eu connaissance de l’affaire, et le site « Besa Mafia » est désormais hors-ligne.

Source : département de la Justice, États-Unis

