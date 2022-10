Faillite de Celsius : le fondateur aurait retiré 10 millions de dollars avant l'effondrement

Un transfert qui pourrait susciter des interrogations… Le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, aurait retiré une somme conséquente alors que sa plateforme était sur le point de s’effondrer. Une manœuvre qui dérange, alors que les investisseurs viennent d’apprendre qu’ils n’auront pas à rembourser leurs prêts.

Le fondateur de Celsius aurait retiré des millions juste avant l’effondrement

La nouvelle a été rapportée par nos confrères du Financial Times. Selon des sources proches du dossier, le fondateur de Celsius disposait de fonds sur sa plateforme, et il aurait retiré 10 millions de dollars quelques semaines avant que cette dernière ne se déclare en faillite.

👉 Pour revenir sur cette affaire – La plateforme Celsius se déclare en faillite

Mashinsky aurait retiré ces fonds « entre mi et fin mai 2022 », selon un de ses porte-paroles. Ce qui gêne potentiellement, c’est que Celsius aurait justement commencé à connaître des difficultés à cette période. Pour rappel, les premières rumeurs de défaut de paiement avaient commencé à circuler au début du mois de juin. Les retraits et transferts avaient quant à eux été suspendus le 13 juin dernier.

Le fondateur de Celsius est donc accusé d’avoir voulu sauver ses fonds, en aggravant potentiellement la situation de l’entreprise. Le porte-parole de Mashinsky précise cependant que le fondateur de Celsius (ainsi que sa famille) disposerait encore de 44 millions de dollars de fonds encore bloqués sur la plateforme. Par ailleurs, ces 10 millions de dollars auraient été retirés pour payer des taxes, selon la même source.

👉 Retrouvez l’analyse complète du Prof Chaîne – Celsius Network, quelles erreurs ont entraîné sa chute ?

Découvrir notre Groupe Privé Vous aimez les analyses du Prof. Chaîne ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous ! Il intervient désormais plusieurs fois par semaine sur notre groupe privé, où nos experts analysent le marché des cryptomonnaies et vous donnent les clés pour le maîtriser

L’affaire Celsius continue d’être dévoilée

Le fondateur de Celsius risque de devoir rendre ces 10 millions de dollars. La loi américaine juge en effet que les fonds retirés par des responsables dans les 90 jours précédant une faillite peuvent être repris pour être distribués aux créanciers. Son porte-parole a précisé que Mashinsky continuait de prendre part aux discussions de la communauté :

« Il continue à être engagé pour travaillé avec et unifier la communauté autour d’un plan de recouvrement qui maximisera le montant et la liquidité. »

Mais de loin ? Le fondateur de Celsius vient en effet d’annoncer sa démission du poste de PDG de l’entreprise. Les actions de Mashinsky devraient par ailleurs continuer à être scrutées au fil des mois, alors que la procédure de faillite est en cours aux États-Unis.

👉 Pour aller plus loin – Celsius aurait été insolvable depuis 2019, selon le régulateur

L'exchange qui a le vent en poupe⭐ 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Source : Financial Times – Image : Web Summit via Wikimédia Commons (CC BY 2.0)

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité