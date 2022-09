Celsius aurait été insolvable depuis 2019, selon le régulateur

Le Département de régulation financière de Vermont est chargé d’examiner l’état des finances de Celsius, depuis que l’entreprise s’est déclarée en faillite. Dans un document déposé mercredi, l’institution déclare que cette dernière, ainsi que son PDG Alex Mashinsky, auraient fait de fausses déclarations sur la santé financière de l’entreprise.

Plus précisément, le régulateur a cité des tweets et des articles de blog où Mashinsky se serait montré rassurant sur la santé financière de l’entreprise, alors que celle-ci aurait été en train de connaître « des pertes catastrophiques ».

All funds are safe. We continue to be open for business as usual

As part of our responsibility to serve our community, @CelsiusNetwork implemented and abides by robust risk management frameworks to ensure the safety and security of assets on our platform.

— Alex Mashinsky (@Mashinsky) May 11, 2022