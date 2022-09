Celsius pourrait bientôt autoriser les retraits pour certains utilisateurs

Celsius, précédemment déclarée en faillite, vient d'annoncer son souhait de restituer une partie des fonds appartenant à ses clients. Cette décision, si elle était acceptée auprès du tribunal décisionnaire, permettrait de libérer 50 millions de dollars afin de les retourner aux clients qui avaient déposé leurs fonds chez Celsius de manière non spéculative.

Effectivement, Celsius divise les portefeuilles de ses clients de 2 manières distinctes, ceux établis pour générer des revenus (Earn & Borrow) et ceux dédiés au stockage de cryptomonnaies. Ainsi, d'un point de vue légal, les fonds de ces derniers continuent d'appartenir à leurs propriétaires originaux.

Notons toutefois qu'il ne s'agit là que d'une part minoritaire desdits portefeuilles. Effectivement, au total, les comptes de dépôt des clients de Celsius totalisent 210 millions de dollars. Une somme elle aussi dérisoire en comparaison avec les sommes totales dues par Celsius à ses clients ayant participé au programme « Earn », qui avoisinent les 4,3 milliards de dollars.

Cette motion intervient après que des clients de Celsius possédant des comptes de dépôt au sein de la société aient demandé à ce que leurs fonds leur soient retournés de façon indépendante de la procédure de faillite. Nous pouvons ainsi lire sur le document déposé en justice :

Celsius n'obtiendra une réponse à sa requête que le 6 octobre. Bien qu'il ne s'agisse ici que d'un premier pas pour Celsius vis-à-vis d'une partie de ses clients, il est possible que ce genre de décision s'étende à une plus grande partie d'entre eux, selon un communiqué partagé hier sur Twitter :

While today’s motion, which will be considered at a later hearing, would apply only to a certain group of customers, we are preparing to address matters related to all customers as we move ahead. We continue to pursue all available avenues as quickly as possible.

— Celsius (@CelsiusNetwork) September 1, 2022