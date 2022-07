La plateforme Celsius se déclare en faillite

Les problèmes de Celsius avaient commencé à la mi-juin : la plateforme avait annoncé suspendre les retraits et les transferts de cryptomonnaies, créant une onde de choc dans l’écosystème. Les rumeurs de défaut de paiement s’étaient déjà propagées depuis le début du mois, et plusieurs personnes avaient pointé du doigt une mauvaise gestion des fonds.

Celsius a joué avec le feu en proposant à ses utilisateurs des rendements très élevés : pour les honorer, elle a utilisé leurs fonds sur des market makers autonomes. Par ailleurs, l’exposition de Celsius au token stEH, qui a décroché de sa valeur de 1 ETH, a contribué à mettre de l’huile sur le feu.

Ces dernières semaines, Celsius avait cependant commencé à rembourser ses créanciers. En début de semaine, la plateforme a par exemple versé 20 millions de dollars en USDC à Aave. Plus tôt dans le mois, c’est Maker qui avait reçu 41 millions de dollars en DAI. Mercredi, on apprenait que la plateforme était parvenue à rembourser toutes ses dettes en stablecoin :

#Celsius previously had most of their on-chain (DeFi) debt across these 3 positions (Maker wBTC Vault, Compound, and Aave).

Their Maker & Compound debt has been reduced to $0, and they still owe ~$70k worth of REN in their Aave position. 👇 pic.twitter.com/ipZGer2CuM

— Josh (@CryptoWorldJosh) July 13, 2022